Hobro døjer med at få angrebs-es til at blive sæsonen ud

Superliga-sæsonen er blevet forlænget til langt ind i juli, hvilket betyder, at kampene i landets bedste fodboldrække fortsat er i fuld gang, når amerikaneren per 1. juli skifter til OB.

Det er endnu ikke lykkedes at få Sabbi til at skrive under på en forlængelse, der betyder, at han kan spille sæsonen til ende i Hobro.

- For at sige det på godt jysk, så er det en træls situation for alle parter, siger sportschef, Jens Hammer Sørensen til Nordjyskes podcast, Ripodsten.

- Han står med en kontrakt fra 1. juli med en af de største klubber i Danmark, og det er til en helt anden hyre, end han har i Hobro, forklarer han.

Sportschefen har været bevidst om den specielle situation omkring Sabbi i flere måneder.

Jens Hammer Sørensen havde håbet, at Divisionsforeningen ville tage højde for spillernes kontraktsituation, da rammerne for den resterende del af sæsonen blev meldt ud.

- Det, synes vi, havde været det nemmeste, men der er selvfølgelig ting, der skal tages hensyn til, og det kan godt gå hen og blive en penibel situation for os alle sammen, siger sportschefen om Sabbis klubskifte.

I reglerne fra Divisionsforeningen er spillerne ikke forpligtet til at acceptere en kortvarig forlængelse. Hvis spillerne skifter klub 1. juli, er de til gengæld låst, så de først kan repræsentere deres nye klub fra næste sæson.