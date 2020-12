Hobro brugte spiller uden arbejdstilladelse i et halvt år

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Bent Højgaard fortæller, at sagen drejer sig om en spiller, hvis arbejdstilladelse var udløbet.

- Det er vores klare opfattelse, at der er tale om en forglemmelse fra klubbens side, og bøden blev da også hurtigt betalt, siger Bent Højgaard til A4 Arbejdsliv.

Det koster 10.000 kroner, for hver måned en medarbejder er ansat uden korrekt arbejdstilladelse.

- Derfor er bøden i den pågældende sag løbet op i et forholdsvist stort beløb, siger Bent Højgaard.

Hobro bekræfter over for nyhedsbrevet, at bøden er betalt, og at arbejdstilladelsen er bragt i orden.

A4 Arbejdsliv fortæller, at Hobro i 2018 også fik en bøde for ikke at have en arbejdstilladelse på plads. Dengang drejede det sig om klubbens nu tidligere angriber Quincy Antipas.

Hobro rykkede i sidste sæson ud af Superligaen. Holdet er i øjeblikket placeret på niendepladsen i 1. division.