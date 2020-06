Hobro-back spår svær kamp: Esbjerg har intet at tabe

Det efterlader Hobro på tredjepladsen i puljen med et forspring på fem point ned til netop Esbjerg, der med tre kampe igen er i overhængende fare for at rykke direkte ned.

Søndag tog Hobro et kæmpe skridt mod at undgå direkte nedrykning, da holdet lykkedes med at slå Esbjerg 3-1 i bunden af 3F Superligaens nedrykningspulje 2.

Dog kan meget nå at ændre sig, når Hobro og Esbjerg igen støder sammen næste søndag. Derfor passer søndagens Hobro-målscorer Jacob Tjørnelund på med at sælge skindet, før bjørnen er skudt.

- Vi står selvfølgelig bedre nu, end vi gjorde inden sejren over Esbjerg, siger Tjørnelund.

- Men vi ved også, at kampen var et af to slag. Vi vandt det første, og nu skal vi være klar igen på søndag, for Esbjerg har intet at tabe. De skal vinde.

- Hvis vi blot får et point på søndag, er vi nået rigtig langt i kampen om overlevelse.

Hobro-træner Peter Sørensen var naturligt nok tilfreds med at hente alle tre point i det drabelige opgør på Blue Water Arena, og han medgiver, at det ser godt ud for nordjyderne.

- Vi har selvfølgelig overhånden nu med fem points forskel ned til Esbjerg. Den position ville Troels Bech (Esbjerg-træner, red.) nok have valgt, hvis han kunne, siger Peter Sørensen og slår fast, at intet er slut endnu.

- Selv om vi er begejstrede og berusede af glæde, er vi ædruelige nok til at forstå, at det også er en vigtig kamp på søndag.

- Første mål for sæsonen var ikke at blive nummer 14. Dernæst er det ikke at blive nummer fire i puljen, og så venter der måske en playoffkamp, siger Hobro-træneren.

Opgøret på DS Arena i Hobro fløjtes i gang næste søndag klokken 16.