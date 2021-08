Hjulmands puslespil falder fra hinanden

Han havde analyseret sig frem til, hvordan han både kunne dossere spilletiden for at undgå overbelastningsskader og samtidig have de bedste vilkår for at tage ni point.

En uvant lang række afbud spolerer dog den plan.

Jannik Vestergaard, Nicolai Boilesen, Philip Billing, Rasmus Falk, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite og Kasper Dolberg er ude af landsholdstruppen, mens Mathias Jensen, Jesper Lindstrøm, Marcus Ingvartsen, Andreas Maxsø, Jacob Bruun Larsen og Victor Nelsson er blevet efterudtaget.

Selv om modstanderne stadig har de samme styrker og svagheder, skal det taktiske puslespil lægges på ny.

- Den plan, jeg på forhånd havde lagt for de tre kampe, holder slet ikke nu.

- Vi kan ikke bare pille så mange spillere ud og erstatte dem en til en, så tingene skal gå op på en ny måde. Det er noget andet, end vi havde forberedt - sådan er det næsten altid, men det her er flere ændringer end normalt, siger landstræneren.

Han fortæller, at han har gjort sig tonsvis af tanker, efterhånden som afbuddene tikkede ind. Særligt i angrebskæden gør afbuddene ondt. Skadede Martin Braithwaite, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius havde alle åbnet sæsonen med mål.

- De havde fået en virkelig god start på sæsonen og så stærke ud. Nu er det så andre spillere, som skal vise deres værd, siger Hjulmand.

I den anden ende af banen ser stopperen Joachim Andersen ud til at få chancen.

Under EM stod han bag Simon Kjær, Andreas Christensen og Jannik Vestergaard i forsvarskøen sammen med Mathias "Zanka" Jørgensen, men nu er hverken Vestergaard eller "Zanka" i truppen.

- Det ser da meget godt ud for mig nu, og jeg håber da, at jeg skal spille noget mere nu, siger Joachim Andersen, der fik 63 minutters spilletid under EM fordelt på de tre knockoutkampe.

- Jeg tror, at Kasper (Hjulmand, red.) stoler på mig, og jeg vil gøre alt for at vise ham, at jeg er helt klar, siger Joachim Andersen.

Men det er ikke kun afbud, som giver landstræneren grå hår. En anden faktor kan potentielt forringe hans arbejdsvilkår før onsdagens kamp mod Skotland: transfervinduet.

Tirsdag ved midnat lukker vinduet i, og derfor kan der akut opstå en situation, hvor en spiller bliver nødt til at forholde sig til et muligt skifte - og måske forlade landsholdslejren for at få foretaget et lægetjek.

- Jeg synes, det er fuldstændig bindegalt, at der er et transfervindue, som lukker nu. Selvfølgelig kan det ende med at ødelægge og forstyrre nogle forberedelser.

- Jeg kan risikere at skulle undvære en spiller eller to, fordi de kan stå foran et karriereforandrende skifte. Bare det, at nogen tænker på, hvor de spiller fra på onsdag, kan være forstyrrende, for det betyder helt vildt meget for spillerne og afgør, hvor deres familier skal bo, siger landstræneren.

1. august vil være en ideel dato for transfervinduets lukning, mener han.