Hjulmands nye assistent skal være mentor

Den 41-årige tidligere topspiller fra Holbæk er næsten uprøvet som træner, hvor cv'et kun indeholder to år som assistenttræner i Ajax og en række træninger for sin tiårige søns børnehold.

Til gengæld har han spillet i den bedste række i Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, England, Frankrig og Holland for klubber som FCK, Sevilla, Juventus og Liverpool. Det er de erfaringer, der nu skal gavne landsholdsspillerne.

- Da jeg var assistent i Ajax, havde jeg lidt en mentorrolle, og det er også det, jeg skal inde og have her, siger Christian Poulsen.

Kasper Hjulmand ser et stort lys i at få de kompetencer ind i trænerteamet og fortæller, at han har jagtet Poulsens underskrift i årevis - også da Hjulmand var i FC Nordsjælland.

- Christian har ekstremt stor erfaring. Han har spillet 92 landskampe og spillet i alle lande i Europa - i hvert fald i alle de store ligaer. Han har en utrolig stor viden fra hver liga omkring kulturen.

- Han har for eksempel snakket med Thomas Delaney om at skifte fra Bundesligaen til Sevilla, som Christian også selv gjorde.

- Han kan også gå ind og snakke med Mikkel Damsgaard om, hvordan det er at være en del af den italienske fodboldkultur, eller han kan hjælpe Mohamed Daramy med at få det bedst mulige afsæt i Ajax.

- Jeg håber, at spillerne, specielt de unge, vil lytte til ham og lade sig inspirere, siger landstræneren.

En af dem, Hjulmand nævner, er klar til at lytte til rutinerede Christian Poulsen.

- Han kan dele sine erfaringer og fortælle om sine op- og nedture i udlandet og lære fra sig. Det har jeg tænkt mig at bruge ham til, siger Mikkel Damsgaard.

Poulsen indstillede sin aktive karriere i 2015. Derefter tog han en pause fra topfodbold og nød at have weekendfri sammen med familien, der tæller en kone og tre børn.

- Jeg ville gerne tage noget mere uddannelse efter karrieren. Jeg ville gerne lidt væk fra fodbolden, og jeg tog nogle kurser for at blive businesscoach og for at blive klogere på mig selv.

- Jeg tog også nogle trænerkurser, og jeg holdt kontakten til Marc Overmars, der er sportsdirektør i Ajax, som så fik mig ind i et praktikforløb på et halvt år.

- På baggrund af det blev jeg så tilbudt et job på fuldtid i to år, og det har givet mig smag på trænerverdenen, siger Christian Poulsen.

Ajax tilbød ham i foråret, at han fremover kunne blive cheftræner for et af klubbens ungdomshold, men hensynet til familien fik ham til at sige nej tak.

- Jeg overvejede tilbuddet grundigt, for det ville være et rigtig godt skridt at tage, siger han og uddyber sin beslutning for at afvise tilbuddet:

- Det kan lyde lidt arrogant, men jeg har haft en karriere med mange år i udlandet og meget lidt ferie, og når man gerne vil være det hele menneske, betyder det også, at jeg vil være en god far.

- Jeg har stadig børn på 16, 14 og 10 år derhjemme, og jeg kunne se, at de andre trænere havde voksne børn, siger Christian Poulsen, der bliver boende i Amsterdam, når landsholdet ikke er samlet.

- Jeg nød at være i Ajax, men jeg kunne også se, at hvis man ville være med på øverste europæiske niveau, så kræver det virkelig også, at man lægger timerne i det. Hvis mine børn var flyttet hjemmefra, så kunne jeg måske godt være blevet der.

Han har ikke lagt en større plan for sin trænerkarriere, og han afviser, at han har taget jobbet under Kasper Hjulmand for en dag selv at blive landstræner.

Og det har heller aldrig været DBU's hensigt at ansætte en kronprins, som kunne stå i lære til et af nationens mest omdiskuterede job.

- Han skal ud og have noget erfaring et andet sted først, før det kan komme på tale. Vi giver ham nogle værktøjer til at gå i gang, og så håber jeg, at han går klubvejen om nogle år.

- Det vil i hvert fald ikke være en uinteressant vej for os, siger DBU-fodbolddirektør Peter Møller.