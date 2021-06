Hjulmands hullede lykketrøje skal sørge for mere EM-succes

Der er et lille hul under det ene ærme på den sorte lynlåstrøje, som Kasper Hjulmand nu har båret med stor succes ved fire landskampe siden efteråret - senest i lørdagens 4-0-sejr over Wales i EM-ottendedelsfinalen.

Selv om nål og tråd skal findes frem, kommer landstræneren også til at iføre sig trøjen, når Danmark på lørdag spiller EM-kvartfinale mod enten Holland eller Tjekkiet i Baku.

Det fortæller Hjulmand efter sejren over Wales - men formentlig før han har tænkt nærmere over at bære en langærmet trøje i Aserbajdsjan, hvor vejrudsigten lover mere end 30 grader.

- Jeg gør alt, hvad jeg kan, for ikke at være overtroisk, men jeg har haft den her trøje på på Wembley, i Østrig og mod Rusland, og så tænkte jeg, at nu tager jeg den sgu på igen mod Wales.

- Jeg tror, den skal sys, inden vi tager til Baku, men jeg tror ikke, at jeg tager den af, siger Kasper Hjulmand.

Han henviser til kampene, hvor Danmark vandt 1-0 over England på Wembley i Nations League i efteråret, 4-0 ude over Østrig i VM-kvalifikationen i marts og 4-1 i den afgørende EM-gruppekamp over Rusland.

Ud over lidt overtro har Kasper Hjulmand også stor tillid til, at de danske spillere kan levere endnu en toppræstation i kvartfinalen.

- Vi tror meget på hinanden og på den her gruppe, og på den kvalitet, vi har. Vi har en meget svær kamp om en uge. Det fokuserer vi på.

- Vi kan ikke love resultater, men vi kan eddermaneme love, at vi angriber med alt, hvad vi har i os, siger landstræneren.

Fodboldlandsholdet er søndag tilbage i Helsingør, hvor den står på restitutionstræning efter triumfen i Amsterdam.