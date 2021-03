Hjulmands gamle topscorer er en del af tæt EM-strid

13 minutter på banen, et mål. Offensivspilleren Marcus Ingvartsen gjorde, hvad han kunne for at vise sig frem, da han søndag debuterede for det danske A-landshold i 8-0-sejren over Moldova.

Men den sene indskiftning i en kamp kun med danske reservespillere afslørede også, at Ingvartsen lige nu og her næppe er blandt Kasper Hjulmands 23 foretrukne spillere til den EM-trup, som han skal udtage om to måneder.