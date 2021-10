Hjulmands filosofi viser sig i 18 forskellige målmagere

Brentford-spilleren blev nummer 18 til at score for Danmark i indeværende kalenderår, da han nettede til 3-0 i 4-0-sejren på udebane.

Listen over forskellige målscorere på det danske fodboldlandshold i 2021 blev udvidet med Christian Nørgaard lørdag aften mod Moldova i VM-kvalifikationen.

De 18 forskellige målscorere er fundet i 15 landskampe - heraf seks kampe ved sommerens EM-slutrunde.

Landstræner Kasper Hjulmand forklarer de mange målscorere med, at det er den vej, fodbolden bevæger sig. Det skal ikke kun være angriberne, som scorer. Men også forsvarsspillerne og midtbanespillerne.

- Det er en måde at se spillet på. Mere end noget andet. Den måde, vi spiller på, gør, at vi bliver enormt fleksible i vores angrebsløsninger.

- Vi har også været gode på dødbolde, og det betyder, at mange forskellige spillere kommer frem til gode scoringsmuligheder, siger Hjulmand.

Ud over Nørgaard scorede Andreas Skov Olsen, Joakim Mæhle og Simon Kjær mod moldoverne lørdag aften. Og følgende 14 spillere har derudover scoret i år for Danmark:

Jonas Wind, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Daniel Wass, Mathias Jensen, Jens Stryger Larsen, Andreas Cornelius, Marcus Ingvartsen, Thomas Delaney, Robert Skov, Pierre-Emile Højbjerg, Yussuf Poulsen.

Selv om frontangriberne også har scoret, så har ingen skilt sig ud som konstant målscorer helt i front. Det vil Hjulmand også gerne have, uden at det går ud over alsidigheden på holdet.

- Jeg vil gerne have rigtig mange spillere, der scorer mål. Men jeg vil også gerne have en angriber, der kan score rigtig mange mål, påpeger Hjulmand.

Christian Nørgaard er lettet over sit første mål på landsholdet i sin 13. kamp. Han måtte dog lige overbevise holdkammeraterne om, at det ikke var et moldovisk selvmål.

- Tv-billederne lyver jo ikke, selv om de var hurtige til at konstatere, at det var et selvmål. Det var god lir.

- For mig personligt var det en stor milepæl og et stort øjeblik at få scoret på landsholdet, siger Nørgaard.

Tirsdag aften skal Danmark møde Østrig i VM-kvalifikationen. Med en dansk sejr er VM-billetten i hus.