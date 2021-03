Hjulmand vrager Zanka og hiver erfarne Schöne ind

Der var ikke de helt store overraskelser i den trup på 26 mand, som den danske landstræner Kasper Hjulmand mandag udtog forud for Danmarks tre første kampe i VM-kvalifikationen.

- "Zanka" har gjort det fremragende for os i efteråret, og det var ikke nemt ikke at tage ham med, siger Hjulmand.

I stedet er Fulhams Joachim Andersen udtaget, og det samme er "Zankas" holdkammerat Nicolai Boilesen, som får comeback på landsholdet. Boilesens seneste landskamp var i marts 2018.

Nice-angriberen Kasper Dolberg var lidt overraskende heller ikke at finde i truppen, men det skyldes coronarestriktioner.

Han skal ifølge Hjulmand i 14 dages karantæne hjemme i Frankrig, hvis han rejser til Israel, fordi landet ikke er medlem af EU. Der er søgt dispensation for at undtage Dolberg fra de regler.

- Kasper Dolberg kan ikke rejse til Israel, som det ser ud i øjeblikket. Derfor er han ikke med til at starte med, så må vi se, hvordan det går, siger Hjulmand ved udtagelsen.

Til gengæld er den 34-årige midtbanespiller Lasse Schöne atter med i den rød-hvide trup, efter at han har fundet sig godt til rette i sin nye klub, Heerenveen.

Dermed får han også comeback i landsholdslejren efter cirka et års fravær, da han endte ude i kulden i Genoa, inden det lykkedes ham at lande en kontrakt i Holland for en måneds tid siden.

- Lasse Schöne har fået spillet en del på det seneste. Han er en dygtig spiller, som kender holdet og omgivelserne. Og så er han en lidt anderledes type end de andre, vi har udtaget, og vi vil gerne se ham an, siger landstræneren.

Danmark indleder kvalifikationen frem mod VM i Qatar med en udekamp i Israel torsdag 25. marts. Tre dage senere venter Moldova i Herning, og yderligere tre dage senere skal Danmark spille en udekamp i Østrig.

Danmark er også i VM-kvalifikationsgruppe med Skotland og Færøerne. Kun gruppevinderen er sikker på en VM-billet.