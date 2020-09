Hjulmand vil se tydelig retning og hente sejre

Men Hjulmand er nødt til at begrænse mængden af informationer og ændringer, han gerne vil have på landsholdet i sin første uge med samling.

Kasper Hjulmand har haft et års tid til at forberede sig til jobbet som fodboldlandstræner efter Åge Hareide.

Op til Nations League-kampene hjemme mod Belgien på lørdag og England på tirsdag har landsholdet kun få træninger sammen, forklarer Hjulmand.

- Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at tale med spillerne inden samlingen. Jeg har snakket rigtig lang tid med spillerne omkring tingene.

- Tirsdag har vi et møde, hvor vi snakker lidt mere om fodbolden og de fokuspunkter, vi har i løbet af denne uge, siger Hjulmand.

Målsætningen for den kommende uge er dog helt klar, og den lyder blandt andet på sejre over Belgien og England.

- En tydelig retning for hvordan vi skal arbejde og seks point, fastslår Hjulmand.

Landstræneren kan se frem til otte kampe i resten af 2020, og løbende vil han justere taktikken.

- Vi skal huske på, at det stort set kun er denne uge, vi har til at træne. Og så må det ellers gå på at spille kampene og få lært af dem. Vi skal stille og roligt udvikle tingene i efteråret, der byder på otte kampe.

- Først og fremmest skal vi selvfølgelig gå efter at vinde dem. Men overskrifterne skal på plads i denne uge, understreger Hjulmand.

Simon Kjær glæder sig til at spille under Hjulmand, som kan komme med lidt nye idéer.

- Det er under lidt andre forudsætninger og en ny træner. Så det bliver utroligt spændende.

- Jeg har haft gode samtaler med Kasper, og jeg har store forventninger til samarbejdet. Det bliver et ret travlt og intenst landsholdsår, vi går ind til, siger Kjær.

Danmark har med sejre spillet sig op på det højeste Nations League-niveau, og derfor hedder modstanderne nu eksempelvis Belgien og England i stedet for Wales og Irland.

- Nu er vi rykket op i den bedste gruppe, og det betyder bedre modstandere. Det er egentlig det, vi hele tiden har stræbt efter. Jeg ser frem til at blive testet mod de bedste.

- Målene er de samme, men forudsætningerne er blevet sværere. Vi går på banen for at vinde fodboldkampe, pointerer Kjær.