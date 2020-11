Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget 23 spillere til kampene mod Sverige, Island og Belgien. To spillere vil blive efterudtaget senere på ugen. Her leder Hjulmand efter både forsvarsspillere, midtbanespillere eller offensive spillere, fortalte han på et pressemøde tirsdag. (Arkivfoto)

Hjulmand vil runde skørt 2020 af på toppen

Efter sejre i oktober over Færøerne i en testkamp samt over Island og England i Nations League satser Hjulmand på at slutte året succesrigt af.

Det begyndte skidt for Kasper Hjulmand, da han indledte jobbet som landstræner med et nederlag hjemme til Belgien.

