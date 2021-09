Hjulmand vil køre israelere trætte i Parken

For mens Hjulmand i lørdags sparede de fleste af sine stamspillere i udekampen mod Færøerne, stillede Israel lørdag op med ti gengangere mod Østrig sammenlignet med det hold, som israelerne havde sendt på banen i Thorshavn tre dage tidligere.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand håber, at Danmark kan få et tydeligt fysisk overtag, efterhånden som tirsdagens VM-kvalifikationskamp mod Israel skrider frem.

Formår danskerne at spille i et højt tempo og med stor intensitet, vil israelerne knække over tid, håber Hjulmand.

- Det er ikke sikkert, at fysikken bliver en stor faktor, for de fleste spillere kan godt spille tre kampe på en uge, men forhåbentlig giver det et overskud til os. Men det ser man først til sidst i kampen.

- Jeg noterede mig dog også, at Israel tog nogle af de deres gode offensive spillere ud ret tidligt i kampen mod Færøerne. Så jeg tror ikke, de løber sig kolde mod os.

- Men hvis de går kolde, så kommer det lige så meget til at skyldes den intensitet, som vi forhåbentlig kommer til at spille med i Parken endnu en gang, siger Kasper Hjulmand på et pressemøde.

Med sejre på 4-0 og 5-2 over Færøerne og Østrig i onsdags og lørdags har Israel spillet sig frem til at være Danmarks hårdeste konkurrent i kampen om en direkte VM-billet.

Før de sidste fem kampe har Danmark fem point mere end israelerne, og Hjulmand ser gode muligheder for som minimum at holde afstanden ved lige.

- Det israelske hold er vokset, og der er blevet gjort et rigtig godt trænerjob. Det er et offensivt hold, der vil spille fremad banen.

- De slog Østrig med 5-2, og det viser også, at det er et meget stærkt hold. Men vi ved også, at vi er meget svære at slå, hvis vi rammer vores topniveau i Parken, siger Kasper Hjulmand.

Ifølge statistik- og datavirksomheden Gracenote er Danmark 99 procent sikker på at snuppe en billet til næste års VM-slutrunde. Det tal giver landstræneren ikke meget for.

- Jeg køber ikke den statistik. Der er så mange bøvlede scenarier i sådan en kvalifikation, og det er kun etteren, der går videre. Toeren skal igennem en meget svær vej for at komme til VM.

- Det drejer sig kun om at kvalificere sig, og vi tager ikke noget for givet, siger Kasper Hjulmand.

I marts vandt Danmark 2-0 ude over Israel.

Tirsdagens kamp begynder klokken 20.45.