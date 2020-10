Hjulmand vil dosere landsholdstruppen i tæt kampprogram

For at reducere risikoen for overbelastningsskader vil landstræneren skåne markspillerne for at skulle spille tre gange 90 minutter i kampene mod Færøerne, Island og England.

Det danske fodboldlandshold spiller tre kampe på en uge, og det for landsholdet uvant tætte kampprogram kommer til at spille ind på Kasper Hjulmands dispositioner til kampene.

Onsdagens testkamp mod Færøerne er mindre vigtig end de kommende to Nations League-kampe mod Island og England, og derfor vil man komme til at se en ny sammensætning af spillere i Hjulmands startopstilling.

- Man kommer til at kunne se på vores hold mod Færøerne, at vi har mange kampe på kort tid. Der er ingen tvivl om, at hvis man kigger rundt omkring i Europa på, hvor mange der er udtaget til landsholdene i forskellige lande, 26-33 spillere (normalt udtages 23, red.), så er det, fordi vi er på et tidspunkt, hvor vi skal tænke os godt om.

- Mange af spillerne kan nok godt klare sig lige nu og her de næste otte-ni dage, men den akkumulerede belastning kan betyde noget, når man sammenholder med, at spillerne ikke har haft en normal sæsonoptakt.

- Så derfor er det klart, at vi kommer til at bruge en hel del spillere mod Færøerne, og vi kommer til at bruge vores seks udskiftninger, siger Kasper Hjulmand.

Coronapandemien har haft stor indflydelse på, hvordan spillere i hele Europa er på forskellige stadier rent fysisk. Nogle indledte forberedelserne til den nye sæson, før andre sluttede den gamle.

Det kan være en del af forklaringen på, at man i de seneste uger har oplevet usædvanligt store liganederlag til eksempelvis Bayern München, Manchester City og Manchester United.

- Den fysiske og mentale belastning kan mærkes, når man er vant til at have seks uger til at bygge op, før man starter med en turnering. Man er vant til en anden rytme med nogle ligakampe, så en landskampsperiode og så starten på de europæiske turneringer.

- Hele den rytme og måde at bygge sæsonen og spillerne op på findes ikke i denne sæson, og derfor har det været anderledes.

- Jeg tror, at det er derfor, at vi ser nogle sjove ting i øjeblikket. Spørgsmålet er, om det stopper. Det tror jeg ikke. Det er svært for klubberne at få den rytme, som man normalt arbejder efter.

- Vi arbejder normalt meget struktureret i fodbold. Vi måler alt og forudser alt, og det er lidt sværere nu, siger Hjulmand.

Onsdagens testkamp mellem Danmark og Færøerne begynder klokken 18.