Hjulmand vil besejre Belgien med lidenskab og glød

Som landstræner gør han det dog helt klart, at resultaterne - sejrene - er det vigtigste for ham.

Også i en vanskelig kamp som lørdagens Nations League-opgør hjemme mod Belgien.

- Jeg vil sige, at en sejr er succeskriteriet. Det er det, vi går på banen for. Det er det altoverskyggende mål, fastslår Hjulmand på pressemødet i Parken.

Dernæst er der elementer i spillet, han gerne vil se. Samt en bestemt attitude hos spillerne. Det er disse steder, han vil sætte sit aftryk fra start.

- Og så er det selvfølgelig, at vi fortsætter med at leve op til de principper, vi har sat op for os selv og vil spille efter. At vi kan se, at der er en retning i den måde, vi gør tingene på.

- Og at vi spiller med en lidenskab og en glød, som er vigtig for det her hold, og som det har gjort længe og skal fortsætte med at gøre. Det er det, der kan grundlægge vores sejr, forklarer han.

Hjulmand har overtaget landsholdet efter en succesrig periode under Åge Hareide. På længere sigt vil Hjulmand gerne sætte sit eget markante aftryk.

- Det er svært at sige nu, hvordan det her hold vil udvikle sig. Jeg er også afhængig af, hvordan spillerne udvikler sig i klubberne, siger han.

I sin første kamp som landstræner har han dog nogle få fokuspunkter, der meget gerne skulle kunne aflæses med det samme.

- Vi vil gerne være aggressive i dele af kampen. Vi vil forsøge aggressivt at presse Belgien i perioder. Og vi vil forsøge at skabe chancer efter hurtige omstillinger, siger Hjulmand.

Om det lykkes, vil man få svar på lørdag aften i Parken, når Danmarks kamp mod belgierne fløjtes i gang.