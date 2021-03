Hjulmand varsler udskiftninger: Jeg stoler på alle

Der kommer til at være flere ændringer i startopstillingen på det danske fodboldlandshold i søndagens VM-kvalifikationskamp hjemme mod Moldova sammenlignet med det danske hold, som startede i torsdagens 2-0-sejr i Israel.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand, som foruden den kommende kamp mod upåagtede Moldova også tager næste uges svære udekamp i Østrig med i overvejelserne, når han skal sætte sin startopstilling.

- Vi kommer til at lave ændringer mod Moldova, men jeg kan ikke sige, hvor mange endnu. Det har hele tiden været min tanke at skifte ud. Vi samler op med fysioterapeuterne og tager de fysiske parametre med i betragtningen, når vi skal sætte holdet.

- Jeg stoler på hele truppen, så uanset hvem jeg sender på banen, så er det kvalitetsspillere. Så jeg har ingen problemer med at rotere, og det så vi også i efteråret, at vi kunne håndtere, siger Kasper Hjulmand forud for hjemrejsen til Danmark.

Landstræneren kan ikke komme med navne på spillere, som med garanti spares mod Moldova, og hvem der i stedet får chancen. Men han indikerer, at nogle af de spillere med mest spilletid til daglig får et hvil.

- Det kunne godt være Simon Kjær, Pierre-Emile Højbjerg og Yussuf Poulsen (som bliver sparet, red.). De har spillet mange kampe gennem mange uger efterhånden, så vi skal virkelig tænke os om med tre landskampe på seks døgn, siger landstræneren.

Samtidig taler han varmt om Mikkel Damsgaard, der kan være i spil til at få sin anden landskamp på søndag. Ham kender Hjulmand fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland.

- Han har været involveret i utrolig mange kampe i Sampdoria, og der har han vist sit værd, da han havde en opblomstring i januar og februar.

- Han er en spiller, som kan spille i små områder og være en proptrækker mod hold, som står lavt. Han har bestemt en chance for at få spilletid mod Moldova - men det har alle i truppen, siger Kasper Hjulmand.

VM-kvalifikationskampen mod Moldova spilles i Herning uden tilskuere.