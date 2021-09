Hjulmand varsler stor udskiftning mod Færøerne

Med tre vigtige kampe på seks døgn er mødet med den formodet svageste af de tre modstandere en oplagt anledning til at sprede spilleminutterne ud, så ingen lider overbelastning med et tæt kampprogram tidligt på sæsonen.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand.

Spørgsmålet er, om han gentager kunststykket fra marts mod Moldova, hvor han skiftede samtlige markspillere ud i startopstillingen til den midterste og på papiret nemmeste kamp i landsholdsterminen. Landstræneren ville ikke afvise en gentagelse.

- Jeg ved ikke, om jeg skifter ti, men der kommer uden tvivl til at være stor rotation, for det er et strengt, strengt program at skulle igennem på det her tidspunkt af sæsonen med tre kampe på en uge, for vi skal jo ikke levere skadede spillere hjem til klubberne, siger han.

Selv om der på grund af en række afbud er mange grønne landsholdsspillere i den aktuelle trup, har landstræneren fuld tiltro til dem. Blandt andet fordi han har varskoet sine spillere om, at de skal gribe chancen omgående, når de får den.

Det gjorde reserveholdet i ovennævnte kamp mod Moldova med en 8-0-sejr, Danmarks største sejr siden en OL-kvalifikationskamp mod Rumænien i 1987.

- Det bedste middel for at opnå gode præstationer er konkurrence. Når spillerne kommer ind i lejren, ved de, at de skal spille godt, for der er stor konkurrence om pladserne. Alle fyrer den af, når de får chancen, siger Hjulmand.

Selv om han ikke offentligt vil fortælle, hvor mange nye spillere, han smider ind i startopstillingen, lover han startpladser til Christian Nørgaard og Mathias Jensen.

Brentford-duoen ved, at det er en god anledning til at vise, at de kan bidrage med lige så meget på landsholdet som konkurrenterne Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg.

- Der er ikke nogen gratis landskampe. Det er en kæmpe ære at tage landsholdstrøjen på, uanset hvem man spiller imod.

- Der er måske lidt ekstra på spil for nogen af os, der ikke starter hver gang, og derfor tror jeg, at vi kommer til at se et landshold med fuldt fokus, siger Christian Nørgaard.

Mathias Jensen er enig.

- Vi vil gøre vores for, at vi også kan starte inde mod Israel. Det er om at gribe chancen, når man får den, siger han.