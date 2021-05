Hjulmand udtog Zanka: Han har været en vigtig del af holdet

FC København-lejesvenden blev for nylig sat på bænken af cheftræner Jess Thorup, men kom tilbage i startopstillingen til sæsonens sidste kampe.

I landsholdsregi er hans relationer til de øvrige spillere særdeles vigtige, mener landstræneren.

- Jeg kan sige, at en slutrunde er kulminationen af et hold, der er bygget op. Jeg ser ikke fodbold sådan, at man bare tager en spiller ud og en anden ind, og så fungerer tingene.

- Fodbold er relationelt. De aftaler, man har, når man spiller på et fodboldhold. Man kigger på hinanden og ved, hvad hinanden gør. Det er ekstremt vigtigt, og det er ekstremt vigtigt til en slutrunde, siger Hjulmand.

Mathias "Zanka" Jørgensen fik debut for A-landsholdet i 2008 og har spillet i alt 34 kampe. Seks af dem har været under Kasper Hjulmand, som føler sig helt tryg ved at sende forsvarsspilleren på banen ved EM.

- Det er meget svært at tage chancer med nogle relationer, hvor der er nogle ting, der har virket. "Zanka" har spillet rigtig gode landskampe og været en vigtig del af det her hold.

- Ved seneste VM spillede han ved siden af Simon Kjær i en del af kampene. I efteråret var han rigtig dygtig i de kampe, jeg havde ham med i, siger Hjulmand.

En anden kanin i Hjulmand-truppen var Malmö FF-danskeren Anders Christiansen, som blot har tre venskabskampe for landsholdet på cv'et.

Han fik et "positivt chok", da Hjulmand overbragte ham meddelelsen.

- Det er jo noget, jeg har drømt om. Det er ubeskriveligt og uvirkeligt. Det er ikke rigtigt gået op for mig endnu.

- Det bliver ikke større. Få danskere får lov at opleve en slutrunde. At man får lov at opleve det på hjemmebane med heldigvis en masse fans, er for sindssygt. Jeg glæder mig helt vanvittigt, siger han i et videointerview med TV3+.