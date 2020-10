Hjulmand udtager Championship-duo til landskampe

Duoen kan håbe på debut i de kommende kampe mod Færøerne, Island og England.

Mandag samler Hjulmand det danske landshold i Herning, hvor Færøerne venter i en testkamp på onsdag, inden to udekampe i Nations League mod Island og England.

- Med tre landskampe samt en status på spillerne efter weekendens kampe har vi vurderet, at vi har brug for en ekstra venstreback, så vi er glade for at få Kristian Pedersen med, siger landstræner Kasper Hjulmand til DBU's twitterprofil.

- Kristian har gennem flere år vist fine takter i Birmingham, hvor han spiller i en række med god intensitet og højt niveau, siger Hjulmand.

Den 26-årige forsvarsspiller er ganske uprøvet i landsholdssammenhæng. Det er dog blevet til en håndfuld optrædener på U21-landsholdet tilbage i 2016.

Den to år yngre Mathias Jensen har gennem en årrække været en fast bestanddel af de danske ungdomslandshold. Det er blevet til 15 U21-landskampe.

Midtbanespilleren er udtaget, da holdkammeraten fra Brentford Christian Nørgaard har pådraget sig en skade.

- Med Christian Nørgaards skade har vi brug for flere kræfter til midtbanen med tre kampe på en uge, og derfor er Mathias Jensen udtaget.

- Mathias er en dygtig midtbanespiller med et eminent blik for spillet, og vi glæder os til at se ham i landsholdslejren, fortæller landstræneren.

Efter onsdagens kamp mod Færøerne venter Island på søndag, inden landsholdet onsdag i næste uge møder England.

Undervejs overvejer landstræneren at sende spillere tilbage til deres respektive klubber.

- Det kan komme på tale, at en eller flere spillere rejser hjem efter kampen mod Færøerne, men det ved vi først mere om efter kampen onsdag, siger Hjulmand.

Kasper Hjulmand har denne sommer afløst Åge Hareide som landstræner. For en måned siden fik han sin debut med et 0-2-nederlag i Parken til Belgien i Nations League. Få dage senere blev det 0-0 mod England.