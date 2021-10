Hjulmand til skinhøring med Fifa: VM-planer er nået langt

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand har efter et onlinemøde tirsdag med Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) udviklingsdirektør, den tidligere toptræner Arsène Wenger, en klar fornemmelse af, at Fifa er langt med sine planer om at afholde VM-slutrunder hvert andet år i stedet for hvert fjerde.

Og han fornemmer også, at der globalt er opbakning til forslaget, selv om det ikke møder stor opbakning i de største fodboldnationer.

Det siger landstræneren til Ritzau efter sin deltagelse i mødet, hvor alle verdens landstrænere var indbudt. Her blev fremtidens fodboldkalender - hvilket inkluderer frekvensen af VM-slutrunder - diskuteret.

- Men min fornemmelse er, at det var lidt en skinhøring, for jeg føler det som om, at Fifa er rigtig langt med planerne.

- Hvis Fifa nu melder ud, at trænerne er blevet hørt og brugt i processen, så synes jeg ikke, det er særlig rart, siger Kasper Hjulmand.

Han fornemmer, at forslaget møder modstand i de største fodboldnationer, men til gengæld mærker han også stor opbakning fra mindre nationer, hvis VM-drøm vil få et løft.

- Jeg er ret sikker på, at man i rigtig mange lande i verden ser det her som en mulighed. Hvis man er en mindre nation i Afrika eller Asien, hvor fodbolden er på vej frem, vil man gerne have flere muligheder for at kvalificere sig til et udvidet VM, og det giver et incitament til at stemme for det.

- Derfor er det min fornemmelse efter mødet, at forslaget globalt set vil have opbakning. Jeg ser det som noget, der overvejende sandsynligt bliver stemt igennem.

- Der er stor bekymring for udvanding i de egne af verden, hvor vi har et velfungerende fodboldsystem og nogle gode turneringer, siger Kasper Hjulmand.

En kritisk Hjulmand tog ordet undervejs på mødet. Her påpegede landstræneren, at det er afgørende, at spillerne tages med på råd, inden antallet af slutrunder øges.

- Jeg spurgte, om man havde hørt spillerne. Et af Fifas argumenter er, at man skal tage bedre vare på spillerne og have dem til at rejse mindre, men jeg synes, det er meget vigtigt så at tage spillerne med i sådan en beslutning.

- Jeg fik så det svar, at der var blevet indkaldt til et møde med landsholdsanførerne, og at der ikke var så mange, der deltog. Anførerne mente, at de havde travlt med at kigge frem mod deres næste kamp.

- Jeg synes, det er ekstremt vigtigt at tage spillerne med på råd, om det så skal ske via spillerforeninger verden over, siger Kasper Hjulmand.

I Fifas oplæg til diskussionen om en ny fodboldkalender fra 2024 er der lagt op til en årlig slutrunde på herresiden - VM hvert andet år og kontinentale slutrunder (eksempelvis EM) hvert andet år.

Derudover skal landsholdene kun samles én gang om året.

- Man vil have en kalender, hvor man spiller alle kvalifikationskampe i en blok i oktober med syv kampe på 28 dage, og derudover skal der ikke være landsholdsaktivitet, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren understreger, at han hverken ser positivt på at komprimere landsholdskalenderen eller øge slutrundefrekvensen.

- Det er vigtigt, at man gør landsholdsfodbold relevant i flere perioder af året, for eksempel når vi kan opleve, at vi har fire kampe i Parken spredt ud over efteråret, og at vi skal spille kampe igen i marts. Hvis man skal gøre landsholdsfodbold relevant for befolkningen, er det et dårligt forslag.

- Forslaget om at have VM hvert andet år er for mig at se rigtig dårligt, for jeg er bange for, at man udvander slutrunder. Det er meget specielt at komme til VM, og et VM hvert andet år med 48 deltagere fjerner magien.

- I fremtiden vil der kunne være spillere, som kan nå at spille ti VM-slutrunder i deres karriere, og det udvander drømmen om at komme til VM, siger Kasper Hjulmand.

Han frygter også, at kvindefodbolden og kvindernes slutrunder vil blive overskygget, hvis der årligt er en herreslutrunde.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der arrangerer EM-slutrunder, har tidligere erklæret sig som modstander af flere landsholdsslutrunder.