Hjulmand tager engelske coronabrud med ro

Det siger landstræner Kasper Hjulmand, efter at han er blevet orienteret om, at to spillere i den engelske trup - Phil Foden og Mason Greenwood - er blevet smidt hjem for brud på coronarestriktionerne.

Der er ingen grund til at skabe unødvendig panik før tirsdagens møde mellem Danmark og England i Nations League.

- Hvis de har været isoleret efterfølgende, så er det klart muligt at gennemføre kampen. Og spillerne bliver testet, inden de kommer ind til kampen, så jeg mener ikke, at der er nogle problemer i at spille.

- Det går jeg i hvert fald ud fra, der ikke er. Jeg har ikke hørt andet. Hvis man har isoleret spillerne hurtigt og fået dem væk fra lejren, og spillerne, som skal spille kampen, bliver testet, så burde det være okay, siger Kasper Hjulmand.

Ingen af de to hjemsendte spillere er konstateret smittet med coronavirus. Englands landstræner, Gareth Southgate, har også fortalt, at duoen blev isoleret øjeblikkeligt, da det stod klart, at de havde brudt coronarestriktionerne.

Derfor var de ikke med til Englands træning mandag.

Kasper Hjulmand forventer ikke, at fraværet af de to talentfulde spillere får nogen stor sportslig betydning for tirsdagens kamp.

- Jeg går ud fra, at de bare sender et par andre gode spillere på banen, så det gør ikke så meget, siger den danske landstræner.

Opgøret mellem Danmark og England begynder tirsdag klokken 20.45.