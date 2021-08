Hjulmand supplerer EM-stamme med stortalent

Heriblandt var alle stamspillerne fra de afgørende EM-knockoutkampe - dog med et ubesvaret spørgsmål om, hvorvidt Jannik Vestergaard når at blive en mindre skade kvit, så han kan deltage.

EM-kvartetten Christian Eriksen, Mathias Jensen, Robert Skov og Mathias "Zanka" Jørgensen var udeladt. De to førstnævnte har hver sin EM-skade i bagagen, mens de to andre er ofre for manglende spilletid på klubplan.

Blandt deres fire afløsere var kun en spiller, der ikke har været udtaget til landsholdet før.

For mens Hjulmand allerede kender Rasmus Nissen Kristensen, Rasmus Falk og Philip Billing, skal stortalentet Mohamed Daramy for første gang forsøge at imponere landstræneren på nærmeste hold.

FCK-spilleren sluttede forårssæsonen godt af, og efter sommerpausen har han været iøjnefaldende i en sjældent set grad i Superligaen og Conference League. Det har kastet et utal af skabte chancer af sig, og det foreløbige afkast er tre mål og tre assist.

Den lynhurtige teenager står foran et skifte til storklubben Ajax, der er enig med FCK om en overgangssum. Det har været Hjulmands største bekymring ved at udtage en 19-årig knægt fra Hvidovre.

- Jeg ved godt, at han kommer til at skifte klub, og det kan tage noget tid at falde til. Men lige nu spiller han med stor optimisme, og han kan få ting til at ske, siger landstræneren.

Det er Daramys x-faktor, der kan gøre ham til et vigtigt våben i landskampe, hvor modstanderne periodevist formodes at pakke sig.

- Daramy har nogle spidskompetencer, vi ikke har mange af i dansk fodbold. Han kan drible og sætte en mand fra nul. Efter sommeren har han taget endnu større skridt fremad, og det er ikke bare én kamp, han har været god i, men i mange kampe, siger Hjulmand.

Når landsholdsspillerne samles på mandag i Helsingør, skal de kort vende sommerens oplevelser ved EM. Men der er ikke meget tid til at skue bagud, når der allerede om onsdagen venter en vigtig kamp mod Skotland i Parken.

- Vi kommer til at have et møde og få afrapporteret på EM og fundet ud af, hvad vi kan tage med os. Men det er hele tiden med sigte på, at vi skal vinde over Skotland, så det bliver et meget skarpt møde, siger Hjulmand.

Landstræneren fortæller også, at han stadig ikke selv har bearbejdet alle sommerens EM-oplevelser, fordi det er svært at snakke med udenforstående personer om det.

Efter kampen mod Skotland venter med tre dages mellemrum en udekamp mod Færøerne og en hjemmekamp mod Israel.

I foråret vandt Danmark de tre første kampe i VM-kvalifikationen med en samlet målscore på 14-0. Følger yderligere tre sejre, vil Danmark være snublende nær en VM-billet.

- Vi kan tage nogle fantastisk store skridt mod VM, og det har vi tænkt os at gøre, siger Hjulmand.