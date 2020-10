Hjulmand starter med tre debutanter mod Færøerne

På backpladserne har Hjulmand også valgt at eksperimentere med andre spillere end Robert Skov og Daniel Wass, som startede i september mod Belgien og England. Mod Færøerne spiller Henrik Dalsgaard højre back, mens højrebenede Joakim Mæhle spiller i den modsatte side.

Midterforsvaret består af Mathias "Zanka" Jørgensen og Jannik Vestergaard.

Der er også plads til etablerede profiler som Kasper Schmeichel, Christian Eriksen, Martin Braithwaite og Andreas Cornelius i startopstillingen.

Andre spillere som Simon Kjær, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney og Yussuf Poulsen spares formentlig til de kommende Nations League-kampe mod Island og England søndag og onsdag.

Kasper Hjulmand har således allerede annonceret, at man skal passe på med ikke at overbelaste spillerne i et tæt kampprogram.

Hjulmands hold mod Færøerne ser således ud (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Jannik Vestergaard, Mathias "Zanka" Jørgensen, Joakim Mæhle - Philip Billing, Mathias Jensen, Christian Eriksen - Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite.

Færøerne stiller op i en 4-4-2-opstilling. Blandt Håkan Ericsons foretrukne er AC Horsens-anfører Hallur Hansson og Vejle-backen Viljormur Davidsen.

Der er flere andre spillere med fortid i dansk fodbold i Færøernes startopstilling. Det gælder blandt andre Sonni Nattestad (FC Midtjylland, Vejle og Horsens) og Brandur Hendriksson (FC København, Vendsyssel og Randers FC).

Sidstnævnte afgjorde pokalfinalen i 2015, da FCK slog FC Vestsjælland - dengang benyttede han efternavnet Olsen.

Testkampen begynder klokken 18.