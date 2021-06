Hjulmand skifter til trebackkæde mod Belgien

Det betyder, at forsvarsspilleren Jannik Vestergaard går ind i startopstillingen i stedet for Jonas Wind, mens Mikkel Damsgaard kommer ind i stedet for Christian Eriksen, der i lørdags blev ramt af et hjertestop under EM-premieren mod Finland.

20-årige Damsgaard har tidligere spillet tre landskampe og scoret to mål - begge mod Moldova. Landstræner Kasper Hjulmand kender også den unge EM-joker fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland.

De øvrige ni spillere i Danmarks startopstilling er de samme. Damsgaard skal ligge på Eriksens vante plads på den offensive midtbane, mens Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite skubbes ind som Danmarks centrale angribere.

Hjulmand sværger oftest til en 4-3-3-formation, men i næsten alle landskampe under Hjulmand har Danmark i perioder også spillet 3-5-2, så det er altså ikke en helt ny taktik for Simon Kjær og co.

Det er første gang, at de danske spillere skal i aktion siden Christian Eriksens kollaps. Gennem ugen er stemningen blevet bedre og bedre i landsholdslejren i takt med opmuntrende meldinger fra Eriksens sygeseng.

Danmarks startopstilling ser ud som følger (3-5-2):

Kasper Schmeichel - Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard - Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Mikkel Damsgaard, Joakim Mæhle - Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen.

Nicolai Boilesen og Anders Christiansen er sorteret fra kamptruppen og må se opgøret fra tribunen.

Det giver til gengæld plads til, at Robert Skov kan sidde på bænken og er klar til kamp efter en kedelig optakt til EM med en skade i generalprøven mod Bosnien-Hercegovina.

Kampen begynder klokken 18. Når kampuret runder ti minutter - Christian Eriksens trøjenummer - er det planen, at bolden skal sendes ud af spil, mens Eriksen hyldes med klapsalver fra de op til 25.000 tilskuere i Parken.

Belgien stiller op i holdets vante 3-4-3-formation:

Thibaut Courtois - Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jan Vertonghen - Thomas Meunier, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Thorgan Hazard - Dries Mertens, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco.