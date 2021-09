Hjulmand skal samle uheldige startdebutanter op

Der venter et mentalt reparationsarbejde for landstræner Kasper Hjulmand, så han kan få samlet Rasmus Nissen Kristensen og Mohamed Daramy op efter Danmarks 1-0-sejr over Færøerne lørdag aften.

I lighed med flere holdkammerater fik de ikke sat noget specielt positivt aftryk.

- Det kan godt være, at jeg har en opgave med at få dem genrejst, men det er sådan det er. Jeg skal have sludret med dem, siger Kasper Hjulmand.

Et gult kort var afgørende for, at Mohamed Daramy blev skiftet ud i pausen, for det kunne lige så godt have været kantkollega Jacob Bruun Larsen, der var blevet offer for en halvtam dansk første halvleg.

- Mohamed Daramy fik ikke lige ramt noget, og han fik et gult kort - og hvem ved, hvad der kunne ske, hvis han kom for sent i en tackling i anden halvleg. Jeg var ikke sikker på dommerlinjen, for jeg vidste ikke rigtig, hvad han kunne finde på.

- Så jeg var usikker på at lade ham blive derinde, og han havde heller ikke rigtig fået sat sig igennem, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren er sikker på, at de to pauseudskiftere nok skal overvinde personlige skuffelser og komme stærkt tilbage på A-landsholdet en anden gang.

- De har fortjent at være, hvor de er. Rasmus fik sin debut, og det er en kæmpe dag at få debut for Danmarks A-landshold.

- Daramy er 19 år, og han skal nok komme til at spillere flere kampe, så det skal nok gå, siger Kasper Hjulmand.

I alt havde landstræneren ni nye spillere i startopstillingen mod Færøerne, hvis man sammenligner med Danmarks opstilling mod Skotland i onsdags.

Hjulmands A-kæde må formodes at vende tilbage tirsdag aften, når Danmark spiller topkamp i VM-kvalifikationen mod Israel i Parken.