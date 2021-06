Hjulmand skal finde balance i forberedelser til EM-kamp

Hvordan skal man stække ultrafarlige Romelu Lukaku og forsyningslinjerne til ham? Hvor er svaghederne i Belgiens rutinerede defensiv? Hvordan undgår Danmark for tredje gang på under et år at blive holdt i et belgisk jerngreb gennem store dele af en fodboldkamp?

Ikke desto mindre kommer de danske spillere nærmere og nærmere at skulle forholde sig til de overvejelser og analyser, som landstræner Kasper Hjulmand og resten af hans stab har brugt måneder på at udfærdige.

Landstræneren er dog bevidst om, at mængden af informationer og instruktioner skal dosseres anderledes over for de danske spillere, fordi deres hoveder også har skullet rumme en masse andre tanker end fodbold siden lørdag aften.

- Det har jeg tænkt rigtig meget over. Der er ingen tvivl om, at vi skal tænke over mængden af information.

- Men jeg vil stadig sige, at vi skal forberede kampen, præcis som vi plejer. De skal se de samme klip på vores møder, de skal igennem de samme ting på træningsbanen, og de skal være klar, så de er godt rustet til at udføre deres opgave på banen.

- Det er min opgave at sørge for, at de føler sig klar. Så det nytter heller ikke, hvis jeg siger, "det her bruger vi ikke tid på, og nu må i bare gå ind og gøre det, så godt som I kan", siger Kasper Hjulmand.

I lørdagens kamp mod Finland måtte Simon Kjær lade sig udskifte i anden halvleg. Anføreren følte sig ikke mentalt i stand til at gennemføre kampen.

Selv om landstræneren melder om en større og større følelse af lettelse i landsholdslejren - set i lyset af de positive meldinger fra Christian Eriksen - har han forståelse for, at der kan være spillere, som ikke er klar til at yde 100 procent mod Belgien.

- Det er for tidligt at sige, om vi kan have alle mand til rådighed til den kamp. Jeg er i hvert fald åben for at mærke efter hos spillerne.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal forberede os på, at spillere kan melde fra. Normalt taler vi om scenarier, hvad nu hvis vi scorer, de scorer, vi kommer i overtal og så videre. Nu taler vi om, hvilke følelser der kan ramme os, og hvad vi kommer ind til.

- Det bliver følelsesladet op til kampen, og det skal vi forberede os på. Når det så er gjort, og dommeren fløjter, så skal vi være i kampmode og gå efter at vinde en fodboldkamp, siger Kasper Hjulmand.

Efter planen skal det danske fodboldlandshold onsdag træne i Helsingør.

Kasper Hjulmand fortæller dog, at man overvejer at tage ind og gå rundt i Parken onsdag, så spillernes følelser i forbindelse med et gensyn af nationalarenaen, hvor lørdagens tragiske hændelse udspillede sig, ikke først rammer dem kort før kampstart torsdag.