Hjulmand skærer syv mand fra truppen: Det er brutalt

Landstræner Kasper Hjulmand sorterer syv spillere fra truppen på A-landsholdet.

Oliver Abildgaard, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Rasmus Falk, Jesper Hansen, Oliver Christensen og Victor Nelsson glider alle ude af truppen.

Oliver Christensen og Victor Nelsson rykkes dog ned på U21-landsholdet, mens de øvrige rejser hjem. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) til Ritzau.

Det betyder, at Jesper Hansen, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko og Rasmus Falk endte med at sidde i isolation i fire dage fra mandag til fredag på et hotelværelse i Helsingør uden at komme i kamp.

De var dog ude at træne med resten af holdet fredag eftermiddag, inden de blev sendt hjem.

- Det er brutalt. De blev hevet ind med gode chancer for at spille en landskamp og få spilletid mod Sverige. Og i stedet røg de i isolation. Det er så synd for dem.

- Det er bare en unormal situation, vi er i, men derfor gør det ikke mindre ondt. Det er ikke det fedeste at prikke nogen på skulderen og sige, de skal køre hjem, sagde Hjulmand tidligere fredag, inden han skar spillerne fra.

Fem spillere blev siet fra allerede torsdag. Det var Jakob Ahlmann, Andreas Maxsø, Patrick Mortensen, Jesper Lindstrøm og Carlo Holse.

Lindstrøm og Holse blev rykket ned på U21-landsholdet.

Hverken Patrick Mortensen eller Carlo Holse fik spilletid på A-landsholdet i denne omgang. Hjulmand siger farvel til spillerne med venlige tanker.

- Kæmpe tak til dem alle - og til dem, der var med til kampen mod Sverige. Det er en kæmpe fornøjelse at mærke det store engagement og lyst til at spille for Danmark.

- Også tak til klubberne for stor opbakning. Landsholdet er meget mere end de spillere i truppen til kamp, siger Hjulmand på DBU's twitterkonto.

Danmark skal søndag møde Island i Parken, mens holdet spiller ude mod Belgien på onsdag. Begge kampe er i Nations League og er de sidste i år.