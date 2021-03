Hjulmand ser Østrig som den største rival i VM-jagt

Danmark var topseedet ved lodtrækning til kvalifikationsgruppen, og ifølge bookmakerne er Danmark da også favorit til at vinde gruppen og tage en direkte billet til VM-slutrunden.

Kvalifikationsgruppen tæller Østrig, Skotland, Israel, Moldova og Færøerne, og landstræner Kasper Hjulmand ser østrigerne som Danmarks hårdeste konkurrent. Samtidig understreger han dog, at også Skotland og Israel er hold, der potentielt kan drille Danmark og kæmpe med om en VM-billet.

- Hvis man spørger de andre lande i gruppen, så tror jeg, at de er godt tilfredse med at have trukket Danmark i forhold til nogle af de andre hold fra vores seedningslag.

- Vi er jo der, hvor vi er bejlere sammen med Østrig og Skotland, men vi skal virkelig passe på Israel, for der er helt givet hold, som kommer til at snuble mod dem.

- Jeg synes, at Østrig er ligeværdig med os. De har stjerner i Bundesligaen hele vejen rundt og mange dygtige spillere, siger Kasper Hjulmand.

Efter torsdagens udekamp mod Israel venter Moldova hjemme i Herning, før danskerne onsdag i næste uge spiller ude mod Østrig. Kasper Hjulmand har ikke noget svar på, hvor mange point der skal til for at få en acceptabel start på VM-kvalifikationen.

- Jeg har ikke noget tal. Vi tager en kamp ad gangen, og hvert point er vigtigt i en kvalifikation. Vi koncentrerer os i første omgang om, at vi skal slå Israel, siger Kasper Hjulmand.

Bare et enkelt unødvendigt pointtab kan forfølge Danmark i resten af kvalifikationen, påpeger Christian Eriksen.

- Det er rigtig vigtigt at komme godt i gang, når der kun er ti kampe i alt. Vi skal komme godt fra start allerede mod Israel, så vi har lagt en god base før de næste to kampe mod Moldova og Israel.

- Samtidig er de her tre kampe også en slags optakt til en slutrunde, så vi skal forlange af os selv, at vi får en god start på kvalifikationen, siger Christian Eriksen.

Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller, forventer en dansk førsteplads, så landsholdet undgår at skulle spille de drabelige VM-playoffkampe, som gruppens nummer to får fornøjelsen af.

- Der er ingen tvivl om, at målet er en førsteplads. Det er det, hver gang vi går ind i en pulje. Vi er i en position, hvor vi er blevet udråbt som favorit, og at det vil være en fiasko, hvis vi ikke kvalificerer os til VM.

- Det er et ekstra pres, som nu er lagt på spillerne og os omkring holdet, og det skal vi håndtere på den bedst mulige måde. Vi er i en pulje, hvor vi bestemt har en god mulighed for at komme direkte til VM, hvis vi spiller op til vores bedste, siger Peter Møller.

Torsdagens kamp i Tel Aviv begynder klokken 18.