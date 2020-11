Hjulmand satser på britisk særordning i denne uge

Her kan de syv danske landsholdsspillere, der er bosiddende i England, nemlig godt rejse hen uden at skulle selvisolere sig, når de vender hjem - det skal de til gengæld, hvis de har været i Danmark.

Landstræneren har dog begrundet håb om, at Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Pierre-Emile Højbjerg og de øvrige "engelske" danskere kan møde ind i landsholdslejren allerede i denne uge, så de kan være klar til Nations League-kampen mod Island i Parken på søndag.

Det siger Kasper Hjulmand mandag eftermiddag, kort efter at et landshold med mange nye ansigter mødte ind i landsholdslejren i Helsingør.

- Det er 100 procent sikkert planen at tage de bedste med til Belgien-kampen, lige meget hvad.

- Så håber vi - og jeg tror stadigvæk på - at vi har de "engelske" spillere med til Island-kampen på søndag, siger Kasper Hjulmand.

Hvis ikke, der kommer en særordning, ender det nemlig med at ramme det engelske landshold, som får besøg af Island, efter at islændingene har været i Danmark.

- Der bliver lagt et enormt pres på den britiske regering, for det her handler også om det engelske landshold, som risikerer at blive taberdømt af Island-kampen, som jeg forstår det, fordi de engelske regler siger, at Island ikke må tage derhen at spille, efter de har været i Danmark.

- Det Engelske Fodboldforbund er godt i gang med at lægge pres på regeringen.

- Når vi i andre lande kan lave korridorer og spille fodbold, og vi samtidig kan vise, at vi flyver privat og alle de her ting, så har vi en forhåbning om, at der kan laves en ordning - specielt fordi Det Engelske Fodboldforbund er direkte i kontakt med regeringen, siger Kasper Hjulmand.

Fredag, lørdag og søndag strammede Storbritanniens regering løbende rejserestriktionerne for personer, der er eller har været i Danmark.

Søndag eftermiddag kunne Kasper Hjulmand konstatere, at han som følge deraf måtte indkalde en stribe nye landsholdsspillere, der i første omgang kun er udtaget til og med på onsdag.

- Jeg har talt rimelig meget i telefon i weekenden, og det har været en lang koordinering af forskellige scenarier.

- Undervejs har vi fået håb om, at det hele kan løse sig, men vi fik også ret hurtigt slået fast, at der ikke ville ske noget i løbet af weekenden.

- Søndag ved frokosttid blev jeg nødt til at sætte en deadline, så jeg kunne nå at udtage nye spillere, så vi kan forberede os ordentligt til Sverige-kampen, siger Kasper Hjulmand.

Han henviser til onsdagens testkamp mod Sverige i Brøndby. Her må svenskerne også se bort fra de landsholdsspillere, der er tilknyttet en britisk klub.