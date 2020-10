Hjulmand roser farlig debutant: Vi har tændt op under ham

Landstræner Kasper Hjulmand er begejstret for Andreas Skov Olsens præstation i onsdagens 4-0-sejr over Færøerne i Herning.

- Han kunne godt have scoret en mere, indleder Hjulmand sarkastisk med et stort smil om munden.

- Der er selvfølgelig kredit til Andreas og de andre, som trådte ind på holdet i dag, siger han med henvisning til Danmarks i alt fem debutanter.

- Jeg kender Andreas godt, og jeg har haft en god følelse efter de sidste kampe, jeg har set ham spille for Bologna, for der han vist det gåpåmod, som han indeholder. Den skulle vi have tændt op under, og det fik vi gjort i dag, siger Hjulmand.

Ud over målet tilkæmpede den hurtige tekniker sig også et straffespark, og han lagde op til 4-0-målet.

Med præstationen er Skov Olsens kandidatur til en plads i startopstillingen i Nations League-kampene mod Island og England styrket.

- Han har gjort sit (for at komme i betragtning, red.), og det er sådan, det skal være. Så må vi se, hvad der sker. Den her præstation var måden at lægge et pres på sin træner.

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er der en konkurrence på positionen. Yussuf Poulsen kom ind, og han spiller positionen på en anden måde, hvor man giver mere bredde i spillet. Det er godt at have forskellige typer, alt efter hvad vi har brug for, siger Kasper Hjulmand.

Andreas Skov Olsen tilskriver sine holdkammerater æren for den gode præstation, da de har taget godt imod ham.

- Det var en god debut. Drengene har gjort det nemt for mig at falde inde på holdet og spille med.

- Jeg er rigtig glad for mit mål og mit oplæg. Men jeg er lige så glad for holdets første sejr, siden Kasper er kommet til. Det giver os noget selvtillid før den vigtige kamp på søndag, hvor vi skal vinde, siger Andreas Skov Olsen.