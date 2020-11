Hjulmand om topseedning: Det giver os bedre VM-chance

Det danske landshold vil være blandt de topseedede hold i den europæiske kvalifikation til VM i 2022 i Qatar.

Det blev en realitet lørdag aften, da Schweiz måtte nøjes med 1-1 mod Spanien.

Dermed er Kasper Hjulmands mandskab sikker på at være blandt de ti højeste placerede nationer fra Europa på verdensranglisten, før der i december skal trækkes lod til kvalifikationen.

Dermed undgår Danmark at møde nationer som Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien og Kroatien.

- Vi drømmer om at vinde og samle Danmark.

- Nu har vi taget et vigtigt skridt med topseedning i lodtrækningen til VM-kvalifikationen og dermed en bedre position for at komme til VM i 2022, siger Kasper Hjulmand i et DBU-opslag på Twitter.

- Det er vigtigt for landshold, for dansk fodbold og hele Danmark, tilføjer han.

Det danske landshold møder søndag aften Island i København i Nations League. Opgøret starter klokken 20.45.

Onsdag i næste uge gæster danskerne Belgien på udebane.