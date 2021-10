Hjulmand om VM-billet: Alle skal nyde dette øjeblik

Landstræner Kasper Hjulmand var fyldt med glæde og lettelse, efter at det danske fodboldlandshold havde vundet 1-0 over Østrig og sikret sig deltagelse ved VM i Qatar næste år.

Store ord, et bredt smil og ren og skær stolthed.

- På vegne af dansk fodbold er det værd at knibe sig i armen. For alle der er involveret i dansk fodbold hele vejen rundt, fra nord til syd, fra øst til vest.

- Der er så mange, der har andel i det her. Det skal vi virkelig glæde os over. Vi skal nyde det her øjeblik, siger Hjulmand på det efterfølgende pressemøde.

Det er blevet til otte sejre i otte kampe i VM-kvalifikationen for Danmark.

- Det er megasvært at komme til VM. Stor cadeau til foreningerne, stor cadeau til talentudviklingen, de professionelle klubber og til de her spillere, som har præsteret på så højt niveau.

- Den holdfølelse, der er. Jeg kan kun tage hatten af for de her drenge. De spiller med stor glød og stor passion, siger Hjulmand.

Med en målscore på hele 27-0 i VM-kvalifikationen har der i langt de fleste kampe været klasseforskel. Og ved sommerens EM nåede Danmark helt frem til en semifinale.

- Det er svært at beskrive, hvad vi har gjort. Det er svært at beskrive de her otte kampe i VM-kvalifikationen samlet oveni sommerens EM.

- Det er svært at beskrive, hvor suverænt det egentlig har været, og hvor høj kvalitet, der har været.

- Vi har scoret sindssygt mange mål, og vi har stort set ikke haft et skud på mål imod os. Jeg tror, der har været fire skud på mål i de otte kampe. Og vi har holdt nullet, siger Hjulmand.