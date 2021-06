Hjulmand om Tjekkiet: Jeg ville hellere møde Holland

Landstræner Kasper Hjulmand har dog en lidt anden holdning.

- Tjekkiet er fantastisk. Jeg ville hellere spille mod Holland. Tjekkiet er et sindssygt godt fodboldhold, siger Kasper Hjulmand til DR efter søndagens første ottendedelsfinale.

Kasper Hjulmand henleder befolkningens opmærksomhed på Tjekkiets VM-kvalifikationskamp mod Belgien i foråret. Her endte det 1-1.

- Tjekkiet matchede og måske endda overmatchede Belgiens intensitet.

- Jeg synes, at vi har vundet på intensitet indtil nu og smadret vores modstandere. Nu skal vi møde et hold, der matcher det. Vi må ikke blive overraskede over at møde et hold med samme arbejdsiver og intensitet, siger Kasper Hjulmand.

Danmark og Tjekkiet mødes i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, hvor Kasper Hjulmand forventer 30 graders varme. Derfor er det vigtigt at bruge kræfterne rigtigt, siger han.

- Jeg tror, det bliver ekstremt vigtigt at få overtaget på bolden. Vi kan ikke løbe og sprinte hele tiden.

- Vi skal finde den rigtige rytme i kampen, siger Kasper Hjulmand, som nu planlægger at sørge for, at de danske spillere har respekt for lørdagens modstander.

Danmark har to gange tidligere mødt Tjekkiet i en EM-slutrunde, og det er endt med nederlag begge gange.

I 2000 tabte Danmark med 0-2 i gruppespillet, og i 2004 endte det 0-3 i kvartfinalen.