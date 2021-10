Hjulmand om Qatar: Spillere skal ikke tages som gidsler

På et pressemøde i Brøndby skulle Hjulmand svare på en lang række spørgsmål om at deltage ved VM i Qatar, som slås med at overholde menneskerettighederne.

Lykkerusen ovenpå den vellykkede kvalifikation til VM i Qatar fik en brat afbrydelse dagen derpå for landstræner Kasper Hjulmand.

I august offentliggjorde menneskerettighedsorganisationen Amnesty Internationals en rapport om Qatar.

I rapporten fremgik det, at over 15.000 migrantarbejdere er døde i Qatar i perioden 2010-2019. Tallet omfatter migrantarbejdere i alle arbejdsfunktioner - også dem der ikke har relation til VM-byggerier og infrastrukturelle projekter i forbindelse med fodboldslutrunden.

Hjulmand har talt med Amnesty, og han vil gerne gøre sig endnu klogere op til slutrunden i november og december næste år.

Først og fremmest vil han dog gerne beskytte spillerne, som ikke bør være dem, der skal tage stilling til en eventuel boykot.

- De aktive spillere skal ikke tages som gidsler. Det mener jeg, man gør, hvis folk står og råber og skriger, at de burde boykotte VM og tage stilling. Det er ikke spillernes ansvar i min verden, siger Hjulmand.

Landstræneren mener heller ikke, at en VM-boykot er den rigtige løsning.

- Der er ingen parter, der er ingen menneskerettighedsorganisationer, der er ingen fagforbund, der endnu har sagt, at de foreslår boykot. De ved mere om det, end jeg gør.

- Så lige nu er jeg der, hvor vi selvfølgelig skal til VM og spille. Men vi skal være meget opmærksomme på at sætte os godt ind i tingene, siger Hjulmand.

Han er forberedt på, at der vil komme et stigende antal spørgsmål om Qatar, nu hvor VM-billetten er sikret.

- Ja, det skal jeg være klar til, og det vil jeg gøre mig klar til. Både at finde ud af min egen holdning, og hvordan verden ser ud.

- Jeg har, lige fra jeg startede, tænkt på, hvad der kunne komme til at ske. Der har gjort en masse ting for at snakke med nogle, der ved mere om det end mig selv.

- Jeg skal helt sikkert nok sætte mig ind i de ting, der er relevante. Men jeg skal nok få læst op på tingene og få talt med en masse mennesker og danne mig et overblik over situationen, siger Hjulmand.

Han mener, at Danmark kan ændre mere ved at deltage ved VM i Qatar end ved at blive væk.

- Vi kan som land tage til Qatar og vise, hvem vi er. Os alle sammen. Det gælder spillere, det gælder jer i pressen, det gælder vores fans, det gælder alle.

- Vi skal stå på mål for vores identitet. Der er ingen, der siger, at vi altid har ret. Der er ingen, der siger, at vi ved alt. Men vi kan vise, hvem vi er og inspirere andre til at få noget lys på det.

- Det er det, vi vil gøre. Vi vil gøre det gennem vores fodbold og gennem vores kommunikation, og så må vi se, om vi kan blive klogere undervejs.

- Jeg skal også sætte mig mere ind i det i løbet af det næste år. Det har jeg en forpligtelse til, siger Hjulmand.

Da Danmark deltog ved VM i Rusland i 2018, var der også snak om boykot, da russerne også er kritiseret for brud på menneskerettighederne. Dengang endte Danmark med at deltage.

- Alle kan gøre et bidrag til, at der bliver talt om menneskerettigheder, og at det er noget, man kan bruge VM til.

- Det skete også ved VM i Rusland, da medierne tog over og beskrev forskellige ting i Rusland. Vi kan gøre det samme. Det kan vi alle bidrage til, mener Hjulmand.