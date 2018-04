Hjulmand om FCK's overhaling af FCN: De er stærkere end os

Det ærgrer FCN-træner Kasper Hjulmand. Samtidig glæder han sig over at blive målt op mod FCK.

I februar havde FC Nordsjælland et forspring på 13 point til FC København i kampen om Alka Superligaens tredjeplads, men et nederlag til Brøndby søndag betyder, at FCK nu har overhalet FCN.

- Dét, at jeg overhovedet bliver spurgt til styrkeforholdet mellem os og FC København, tager jeg som et kæmpe cadeau.

- Vi har et hold, der 20,5 år i gennemsnit, og jeg bliver spurgt om styrkeforholdet mellem os og Danmarks bedste hold. Det er et kæmpe cadeau til os, siger Hjulmand.

Formøblingen af tredjepladsen skal ifølge Hjulmand ikke kun ses ud fra, at FC Nordsjælland i foråret ikke har spillet helt op til efterårets høje niveau.

Det skyldes ud over holdets noget mindre rutine også, at FC København har rykket sig meget over vinterpausen.

- Jeg synes jo, at FCK har en større og stærkere trup end os. De er mere erfarne. De har A-landsholdsspillere, og vi har U-landsholdsspillere på U19 og U17-landsholdet, der spiller på vores hold.

- Der er ingen tvivl om, at FCK har fundet sig selv og er super gode lige nu. Jeg sagde fra starten af foråret, at jeg ikke troede, at de ville tabe mange kampe, og jeg synes, at de ser gode ud, siger han.

FCN-træneren håber dog på, at holdet kan holde liv i håbet om tredjepladsen indtil sidste spillerunde, hvor holdet hjemme i Farum møder netop FC København, der aktuelt er to point foran Hjulmands tropper.

- Det kunne være rigtigt sjovt, hvis vi til den sidste kamp er inden for en afstand, så vi kan få bronzen med en sejr, men vi har tre svære kampe inden da, og vi skal nok vinde dem alle for være med til sidst, siger han.

Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland skal i næste runde en tur til Herning, hvor FC Midtjylland venter på udebane, mens FC København på hjemmebane møder Brøndby.