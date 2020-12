Hjulmand og co. slutter året som nummer 12 i verden

Belgien slutter året som nummer et i verden for tredje år i træk, efter at holdet den seneste måned har overhalet Frankrigs verdensmestre.

I midten af november slog Belgien blandt andet Danmark og England i Nations League.

Danmark slutter foran store fodboldnationer som Tyskland og Holland, der er henholdsvis nummer 13 og 14.

Ungarn er den nation, der har taget det største spring på ranglisten i 2020 fra nummer 52 til en aktuel 40.-plads.

2020 har været plaget af coronapandemien, og der er blot blevet spillet 352 landskampe i løbet af året. Det er det laveste antal, siden Fifa indførte verdensranglisten i 1993.

I 2019 blev der til sammenligning spillet 1082 landskampe på verdensplan.