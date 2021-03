Hjulmand og Kjær advarer mod at undervurdere Israel

Det siger landstræner Kasper Hjulmand forud for torsdagens VM-kvalifikationskamp mellem Israel og Danmark i Tel Aviv.

Hans roser Israels landstræner, østrigeren Willi Ruttensteiner, for at have skabt stor fremgang. Først var han teknisk direktør i landets fodboldforbund, og siden sidste sommer har østrigeren været landstræner.

- Mange tænker måske, at Israel bare skal overstås, men kigger man på deres resultater, og hvordan de spiller, så er det et virkelig godt hold, selv om det selvfølgelig ikke er toppen af Europa.

- Vi kommer også til at løbe efter bolden i perioder af kampen. De spiller hurtigt, og de er godt organiseret med deres fembackkæde, tre midtbanespillere og to angribere.

- De er svære at spille mod og bryde ned, og vi skal have respekt for deres offensiv. De har et godt kollektiv, og de har nogle individuelle kvaliteter, som er store, siger Hjulmand.

Han udpeger offensivspillerne Manor Solomon, Munas Dabbur og Eran Zahavi som potente trusler mod den danske defensiv.

Også landsholdsanfører Simon Kjær er imponeret af Israel efter at have studeret det israelske hold og deres offensive individualister nærmere de seneste dage.

- Det vil formentlig overraske mange, hvor gode de er. De har nogle rigtig dygtige spillere. Det er et rigtig dygtigt hold, og vi har respekt for dem.

- Men selv om vi er forberedt på deres styrker, så er vi også bedst, når vi prøver at dominere kampene på vores egne styrker, siger Simon Kjær.

Torsdagens VM-kvalifikationskamp falder på den jødiske helligdag Ta'anit Bechorot, der er en fastedag.

Kasper Hjulmand ved ikke, om Danmark derfor kommer til at møde et israelsk hold, hvor flere af spillerne ikke har spist som normalt på en kampdag og måske er drænet for energi.

- Det er nok noget, de har prøvet før, så mon ikke, de har erfaring med, hvordan de håndterer det. Det er ikke den perfekte kampforberedelse hvis man faster en hel dag.

- Jeg kender ikke deres rutiner i forhold til det, men vi spiser i hvert fald i løbet af dagen, så vi har energi til at spille med høj intensitet i hele kampen, siger Kasper Hjulmand.

Kampen begynder torsdag klokken 18 dansk tid.