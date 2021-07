Hjulmand og Braithwaite: Dommeren medvirker til exit

Landstræner Kasper Hjulmand og angriber Martin Braithwaite peger på den hollandske dommer Danny Makkelie som den væsentligste grund til, at Danmark onsdag aften røg ud af fodbold-EM efter et 1-2-nederlag til England.

I den forlængede spilletid af semifinalen dømte Makkelie et engelsk straffespark. Men inden den kendelse burde han have fløjtet kampen af, fordi der var en ekstra bold på banen, og derudover blev der aldrig begået en forseelse til straffespark, siger de to danskere på et pressemøde.

- Jeg var henne, fem sekunder før Raheem Sterling løb forbi en ekstra bold, og fortælle til fjerdedommeren, at der var en bold mere på banen. Han var hurtig nok til at fløjte af senere, da der var en ekstra bold på banen. Man må ikke løbe forbi en bold, der ligger på banen, når den har indflydelse på spillet, siger Hjulmand om den første del af sekvensen.

- Jeg kan simpelthen ikke se det straffe. Det var helt tydeligt, at han (Sterling red.) lod benet hænge. Jeg ved godt, hvordan det kan lyde, men jeg kan ikke lade være med at have den følelse, siger han om den anden del af sekvensen.

- En ting er at tabe en kamp, det kan man godt, men det er rigtig ærgerligt og synd for gutterne, at det sker på den her måde. Det er en bitter måde at forlade turneringen på.

Landstræneren anerkender, at England var det bedste hold i store perioder af semifinalen, men at englænderne ikke var gode nok til at afgøre kampen uden en hjælpende hånd.

- Det var straffesparket, der var forskellen i dag. Ellers var den blevet 1-1, og så er det ikke til at sige, hvad der var sket, siger Kasper Hjulmand.

Martin Braithwaite synes også, at dommerarbejdet i den situation levnede meget tilbage at ønske.

- Vi er sindssygt skuffede nu, for vi havde virkelig troet, at der var mere at hente. Specielt måden, vi tabte på, gør det svært at forstå. Jeg synes ikke, det var en helt fair måde.

- Når man spiller på hjemmebane, kan det have indflydelse på kampen, og det var måske også en af de ting, der gjorde, at vi ikke vandt i dag. Og her snakker jeg ikke om spillet, men jeg skal passe på med, hvad jeg siger, lyder det fra Braithwaite med en knap så camoufleret henvisning til kampens dommer.