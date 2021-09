Hjulmand øjner VM-billet og fest i Parken

VM-deltagelsen er næsten i hus for det danske fodboldlandshold, som mandag fik sat navne på de 23 spillere, der skal få holdet det sidste stykke over målstregen.

- Vi er meget fokuserede på de næste to kampe. Vi kan gøre VM-kvalifikationen færdig.

- Vi kan med to sejre definitivt lukke puljen for vores vedkommende og kvalificere os til VM, som er vores helt store mål, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Det er gået over al forventning indtil nu med lutter sejre i de første seks kampe i VM-kvalifikationen.

Danmark har lige nu 18 point på førstepladsen, hvilket er syv mere end Skotland på andenpladsen og otte mere end Israel på tredjepladsen.

- Denne gang er der to kampe - lørdag og tirsdag - og det er en ny ting for os. Nu er der faktisk træninger i løbet af ugen, så det glæder jeg mig til.

- Derfor har jeg også valgt at tage 23 spillere med og ikke 26 som i de seneste to samlinger i september og marts, hvor der skulle eksekveres tre kampe på seks dage.

Der var generelt ikke de store overraskelser i Hjulmands trup. Mohamed Daramy fra Ajax og Rasmus Nissen fra Red Bull Salzburg, der begge fik landsholdsdebut i september, er begge med igen.

- Forhåbentligt kan vi tage Moldova først. Hvis vi slår Moldova, kan vi få en festaften hjemme mod Østrig, hvor vi kan lukke og slukke, siger Hjulmand.

Landstræneren vil gerne holde fast i det gode forsvar, der endnu ikke har lukket et eneste mål ind i kvalifikationen.

- Vi vil gerne være mega irriterende at spille over for og forsvare os godt. Modstanderne skal være dygtige for at score mod os, siger Hjulmand.

Han er langtfra færdig med at finpudse holdet og de taktiske værktøjer. Det så han blandt andet i den knebne 1-0-sejr ude over Færøerne.

- Vi har masser af små detaljer i vores spil, vi kan forbedre. Vi fik også set mod Færøerne, at det var bøvlet for os at spille mod så defensivt et hold.

- De gjorde alt, hvad de kunne for at forsvare sig og slå vores spil i stykker, og det kommer Moldova også til. Det er også et bøvlet sted - Rusland har eksempelvis dummet sig mod dem og spillet uafgjort.

- Vi har nogle ting i vores offensive spil, som vi ikke har brugt så meget tid på, og vi har især noget at gå på i vores mønstre og forståelse af hinanden i forhold til defensivt etablerede hold, der ingenting vil, siger Hjulmand.