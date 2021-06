Hjulmand nedtoner betydning af bosniske afbud

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand har forståelse for, at Bosnien-Hercegovina søndag aften møder op til testkampen mod Danmark med et delvist amputeret hold.

- Vi havde set det komme fra lang afstand, for sæsonen har været meget hård for en del af deres spillere, så jeg kan godt forstå, hvorfor nogle spillere har brug for at hvile.

- De kommer med et stærkt hold, og vi er forberedt på dem. De har mange gode spillere, siger Kasper Hjulmand.

Egentlig havde landstræneren håbet, at Danmark skulle bokse med den stærke angriber Edin Dzeko i søndagens testkamp, da han minder om et angrebsskur, som Danmark kan møde mod Rusland under EM.

- Vi havde selvfølgelig håbet på, at Dzeko skulle spille, for han er den samme type angriber som Artem Dzyuba, som vi forventer at møde mod Rusland, siger Hjulmand.

Han fortæller, at Andreas Christensen og Martin Braithwaite vil være blandt de startende danske spillere, men ellers holder han sin startopstilling tæt på kroppen.

Der vil således være spillere, som bliver sparet i EM-generalprøven, men det giver samtidig landstræneren en mulighed for at afprøve nye spillerkonstellationer og taktiske træk. Derfor vil han også benytte sig af alle de seks tilladte udskiftninger.

Hjulmand har allerede en plan for, hvem han vil starte med i næste uges EM-gruppekamp mod Finland, men han håber, at der er spillere, som vil byde sig godt til mod bosnierne og gøre ham i tvivl.

- Jeg har et godt billede af, hvordan vi skal starte kampen mod Finland, men der er ingen, som siger, at det holder ved. Det kan være, at der i morgen aften (søndag, red.) er en spiller, som brænder banen af, så jeg får det endnu sværere. Det håber jeg, siger landstræneren.

Alle billetter til testkampen på Brøndby Stadion er solgt, og der vil derfor komme i omegnen af 10.000 tilskuere til søndagens kamp.