Hjulmand modellerer løs med forvandlet Wass

Under Morten Olsen fik Daniel Wass sin debut på landsholdet i 2011 allerede som 21-årig.

Siden er det dog blot blevet til 30 kampe i rødt og hvidt, og han har haft svært ved at bide sig fast.

Hele ti af landskampene er således opnået under Kasper Hjulmand, som tiltrådte som landstræner sidste sommer efter Åge Hareide.

Forud for EM er 32-årige Wass tiltænkt en nøglerolle som den schweizerkniv, der kan udfylde flere forskellige opgaver.

Landstræner Kasper Hjulmand forklarer, hvorfor han i modsætning til sine forgængere satser så massivt på Wass.

- Jeg synes bare, at Daniel er en rigtig god fodboldspiller. Han har spillet så mange kampe i Spanien på et meget højt niveau. Han er en stor spiller i Spanien.

- Han er utrolig fleksibel. Jeg kan godt lide spillere, man kan modellere lidt med. Han kan spille højre back, central midtbanespiller og kantspiller, så han dækker mange pladser, siger Hjulmand.

Efter en lang årrække med sporadiske optrædener for Danmark med svingende succes er Wass en af de første spillere på holdkortet.

- Han har gjort det fremragende som højre back for os, men også ved at løbe ind i banen og spille derinde og ved at komme helt op i sidste linje.

- Han har spillet en rigtig god sæson i Valencia, og han har i det hele taget gjort det godt i Spanien over mange sæsoner.

- Siden september, da vi mødtes, og frem til nu har han leveret rigtigt gode præstationer på landsholdet, mener Hjulmand.

Wass har spillet over 200 kampe i La Liga for Celta Vigo og senest Valencia, og han kan godt mærke en forvandling på landsholdet.

- Jeg har fået meget mere erfaring og meget mere kvalitet i mit spil. Og så har jeg måske fået ekstra tillid fra træneren.

- Det handler også om, at jeg har udviklet mig som spiller og som person. Det er det, der kommer til udtryk nu, forklarer Wass.

Succesen skyldes også de trænere, Wass har haft. Især defensivt hjalp det at have Marcelino i Valencia.

- Specielt Marcelino i Valencia, som jeg havde i mit første år i klubben. Jeg var tiltænkt en rolle som midtbanespiller, men kom ned som højre back.

- Han var i gåseøjne en meget defensiv træner, så jeg lærte utroligt meget af ham rent defensivt. Jeg har udviklet mig meget defensivt, og det har jeg også bevist i de seneste mange kampe. Det er jeg kun glad for, siger Wass.

Danmark indleder EM på lørdag mod Finland, og Wass forbereder sig på en rolle som back.

- Jeg skal holde mig toptunet til træningerne og bevise mit værd for at få en startplads til EM. Jeg synes, vi har så meget kvalitet på det her hold, at alle mand kan komme ind i startopstillingen.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg har spillet så mange kampe på landsholdet i de seneste år. Jeg er startet inde i næsten alle sammen, og det giver mig motivation til at spille dette EM, siger Daniel Wass.