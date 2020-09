Hjulmand lovpriser debutanten Nørgaard: Han er klog

Nørgaard startede inde i stedet for Pierre-Emile Højbjerg og fik de første 73 minutter på banen i et tomt Parken. Nørgaard var god til at være bindeled mellem defensiven og offensiven, siger landstræneren.

- Han gik ind i sin første kamp på holdet og var klog i sin positionering. Han vandt også flere bolde og pressede fremad. Det er meget imponerende at gå ind og gøre det sådan mod England i sin første landskamp, siger Hjulmand på et pressemøde.

- Vi spillede med ham, fordi der skulle friskes op. Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney spillede fantastisk i lørdags mod Belgien og havde løbet 25 kilometer tilsammen.

Kasper Hjulmand ser et stort perspektiv i 26-årige Nørgaard, der i sine yngre år var kendt som en mere offensiv spiller.

- Jeg har set "Nør", siden han var knægt og set ham udvikle sig. Han har taget nogle store skridt. Han tog tidligt til Tyskland, kom tilbage til Danmark, og så ud igen, og nu har han brændt en imponerende sæson af for Brentford.

- Han er stille og roligt vokset. Han har fået en hårdhed i sit spil, som jeg godt kan lide på hans position, og han har altid været en klog spiller. Det så vi i dag, siger Kasper Hjulmand.

Christian Nørgaard blev kåret til kampens bedste spiller af de danske fans, der havde stemt om hæderen hjemme fra sofaen.

Han er også selv tilfreds med det aftryk, han satte i sin første landskamp.

- Jeg er utrolig stolt. Det er der ingen tvivl om. Jeg har ventet lang tid på det her øjeblik. At få debut i Parken mod sådan en modstander som England er noget, jeg aldrig vil glemme.

- Selvfølgelig havde jeg håbet på et fyldt Parken med 40.000 danskere, der ville skråle højt med på nationalsangen. Det må jeg have til gode, siger Christian Nørgaard.

Han har været udtaget til landsholdet under Åge Hareide, men han nåede aldrig at få debut. Hareide har tidligere udtalt, at Nørgaard ville have fået minutter i udekampen mod Slovakiet for to år siden, men i den kamp endte Danmark med at møde op med et vikarlandshold.

Nørgaard er glad for den måde, som han er blevet indlemmet på i landsholdstruppen.

- Spillergruppen er enestående, synes jeg. Det er meget sjældent, at man kommer ind som ny og føler sig accepteret fra første dag.

- Der er kæmpe stjerner på landsholdet, der har spillet flere hundrede landskampe tilsammen og spiller i de største ligaer i verden, og alligevel bliver man modtaget med stor ydmyghed og føler sig som en del af holdet fra første dag.

- Det gør det også nemmere for en spiller som mig at træde ind i sin første kamp og spille det spil, jeg gerne ville, siger Christian Nørgaard.