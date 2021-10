Hjulmand langer ud efter banen i Parken: En pløjemark

- Det er ærgerligt, at vi har et landshold, der spiller god fodbold og som det første tænker: Hvad er det her for en pløjemark? Det var svært at få tempo i spillet.

- Vi har lige været i Moldova, der havde en bane, der var klasser bedre end vores. Så jeg håber på, at der kommer en løsning på det, siger Kasper Hjulmand.

Banen i Parken bruges til forskellige arrangementer. Dansk Boldspil-Union (DBU) lejer Parken til sine landskampe. Derudover afvikles der koncerter, og der spilles også fodboldkampe, når FC København er i aktion.

Derfor kan der i perioder være slitage på græsset, hvis det ikke er blevet udskiftet.

- Det er simpelthen bare for dårligt, at vi skal spille på sådan en bane i oktober, hvor der egentlig har været okay forhold. Vi spillede lørdag i Moldova, der havde en bane, der var ti gange bedre end vores.

- Det påvirker vores spil, så det er for dårligt, at vi blev præsenteret for sådan et græstæppe. Jeg ville ikke have sagt det, hvis vi havde tabt, siger Hjulmand.

Landstræneren ville i tilfælde af et nederlag ikke have sagt noget, da det hurtigt kunne opfattes som en dårlig undskyldning.

- Jeg gik også og sagde inden kampen, at jeg håbede, vi vandt, så vi kan få lov til at udtrykke det. Kasper Schmeichel sagde det også. For ellers ville det bare blive brugt som en dårlig undskyldning.

- Det er ærgerligt for alle, for spillet bliver derefter. Det er vigtigt, at man har en god bane, hvor bolden kan trille, siger Hjulmand.

Han går meget op i banerne generelt i Danmark, da det er forudsætning for at spille god fodbold. Det handler dog ikke om at ville skifte hjemmebane.

- Det er nok nemmere at skifte et græstæppe end at bygge nye tribuner, så vi må bare håbe, at vi i fremtiden tager græs alvorligt. Jeg har sagt det i så lang tid i Danmark, siger Hjulmand.

Han vurderer, at stadionerne i Danmark er ved at være i en stand, så de kan kaldes acceptable, når han tager rundt og ser fodbold i Superligaen. Banerne derimod har plads til forbedringer.

- Når jeg ser træningsfaciliteterne, har superligaklubberne dårligere træningsbetingelser end mange andre lande, vi sammenligner os med, når vi snakker om at have en god bane at træne på.

- Det handler om investeringer i infrastruktur i Danmark i det hele taget, og at vi skal tage græs alvorligt. Vi skal have specialister på græs.

- Jeg elsker at omgås greenkeepers, der ved, hvad de vil og kan, og at der bliver investeret i det fra klubbernes side. Baner er vigtigere end lounges i min verden, siger Hjulmand.