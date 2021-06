Hjulmand justerer ud fra data og intuition

Den type spørgsmål kan en kombination af videoscouting og dataanalyse give svar på. Svar, som potentielt kan øge muligheden for at få en sejr med et par procenter.

Derfor har fodboldlandsholdet siden ansættelsen af Mounir Akhiat i 2016 haft et ekstra fokus på det område. Med en baggrund som både talknuser og dataekspert kombineret med en Uefa-trænerlicens har han været den perfekte mand i rollen som præstationsanalytiker for først Åge Hareide og siden Kasper Hjulmand.

Siden gruppelodtrækningen i november 2019 har han nøje studeret og analyseret Danmarks EM-gruppemodstandere og potentielle knockoutmodstandere.

Mens han havde god tid til at blive klog på Finland, Belgien og Rusland, blev han først mandag endegyldigt klar over, at Danmarks næste modstander er Wales i EM-ottendedelsfinalen. Han starter dog ikke analyserne på bar bund, for Danmark mødte Wales to gange i Nations League i 2018, og en del spillere går igen fra dengang.

- Samtidig har vi haft scouts til at følge vores potentielle modstandere før og under EM, og derudover ser jeg også deres seneste kampe for at få et retvisende billede af modstanderen.

- Det mest afgørende for mine input til trænerteamet er på baggrund af billeder fra de friskeste landskampe, siger Mounir Akhiat.

Derfor har han blandt andet set walisernes gruppekampe mod Schweiz, Tyrkiet og Italien igen.

Han har svært ved at gøre op, hvor mange arbejdstimer han sædvanligvis bruger på at blive ekspert i en dansk modstander. Han ser typisk modstanderens ti seneste kampe, og bare det grove klippearbejde kan let tage tre-fire timer per kamp.

- Om jeg bruger 50 timer, 100 timer eller længere på en modstander, har jeg svært ved at sige. Og jeg har altid fornemmelsen af, at jeg kunne bruge endnu mere tid.

- Overordnet ser jeg en masse kampe igennem, producerer en masse klip, og så vælger jeg dem ud, som jeg gerne vil se igen, og derfra koger jeg det ned til en pakke, som jeg kan præsentere for trænerne. Derfra vælger vi så yderligere nogle klip ud, som vi gerne vil vise til spillerne, siger Mounir Akhiat.

Analyserne er til stor gavn for Kasper Hjulmand.

- Data og analyse fylder meget og er et vigtigt område. Vi ved, at der er viden at hente både før og under kampe og i efterbehandlingen af dem, siger Hjulmand.

En af Mounir Akhiats vigtigste opgaver er at sætte udvalgte data og videoklip ind i den rette kontekst. Det vil forvrænge billedet af Wales, hvis man kun ser kampe, hvor waliserne spiller mod hold, hvis spillestil er langt mere tilbagetrukket og passiv end Danmarks spillestil.

- Og uanset hvad jeg kommer frem til af svagheder eller områder, hvor vi kan stække en modstander, så har de jo en mand ansat til at lave det samme som mig og komme med modtræk til vores spillestil, påpeger Mounir Akhiat.

Under landskampe sidder han på tribunen og filmer og følger samtidig alskens data på sin computer. Han har en direkte forbindelse til assistenttræner Morten Wieghorst på bænken.

Kort før pausen løber præstationsanalytikeren ned i omklædningsrummet med videoklip og inputs til trænerne og spillerne.

Hjulmand bruger dog først og fremmest sin intuition, der er opbygget gennem årtier som træner, før han laver eventuelle justeringer midt i en kamp.

- Jeg er kommet til et sted, hvor jeg 100 procent agerer efter min intuition i kampens hede. Så får jeg måske nogle informationer i pausen, med ting jeg skal være opmærksom på, men jeg stoler på, at det jeg ser, er det, der sker.

- Der kan dog være nogle detaljer omkring dødbolde, hvor jeg nede i græshøjde ikke fanger, at vi for eksempel kan gøre Delaney fri ved at gøre sådan og sådan, eller at vi selv efterlader huller, når vi forsvarer. Der er det nyttigt med overbliksbilleder under en kamp, siger landstræneren.

Efter EM skifter Mounir Akhiat til et tilsvarende job i FC København.