Hjulmand har fokus på målfarligt østrigsk fyrtårn

Den 23-årige angriber måler to meter, og så er han brandvarm foran kassen i øjeblikket, hvad end han spiller for Stuttgart i Bundesligaen eller for Østrigs landshold.

Hvis det danske fodboldlandshold onsdag aften skal have held med at lukke Østrig ned i VM-kvalifikationskampen i Wien, kræver det formentlig også, at danskerne får styr på Sasa Kalajdzic.

Det har Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, også bemærket.

- Det er en spiller, som vi har fokus på. Ud over tre scoringer for Østrig i de seneste to kampe har han også fået et mål underkendt, og han har lavet syv mål i de seneste syv bundesligakampe. Han er nærmest eksploderet for Stuttgart.

- Han er to meter høj, og når man har en speciel spiller som ham, så ved man, at der er specielle ting omkring, hvordan man skal håndtere ham, og det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på, siger Kasper Hjulmand på et pressemøde.

Landstræneren påpeger også, at fyrtårnet har mange andre kompetencer end bare sin i fodboldsammenhæng usædvanligt lange krop.

- Af sin højde er han også mobil og relativt hurtig på fødderne. Teknisk er han ganske god, og så kaster han sig ind i alt inde i feltet, og han scorer med begge ben og med hovedet.

- Det har været imponerende at se hans januar, februar og marts, for der har været mange gode præstationer, og han er så fortsat med tre scoringer på det østrigske landshold. Så det er bestemt en spiller, vi skal holde nøje øje med og håndtere på den bedst mulige måde, siger Kasper Hjulmand.

Sasa Kalajdzic' forældre kom til Østrig som flygtninge fra krigen i Bosnien i 1990'erne.