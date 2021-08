Hjulmand har besøgt Eriksen i Italien: Han dikterer tempoet

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand har ved to lejligheder brugt tid sammen med Christian Eriksen efter EM-slutrunden, hvor Eriksen fik hjertestop under Danmarks første gruppekamp, før Danmark senere nåede EM-semifinalen.

Landstræneren har besøgt Eriksen på Fyn og i Italien i løbet af sommeren, og Hjulmands budskab har været, at fynboen ikke skal lade sig stresse af fodboldverdenen, men følge sit eget tempo efter sommerens livsændrende hændelse.

Han fortæller, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt.

- Jeg talte med Christian i sidste uge, for jeg var i Italien for at besøge ham. Jeg har både været sammen med ham på Fyn lige efter EM, og jeg har snakket med ham og været sammen med ham i Italien.

- Hvad vi taler om, vil jeg gerne holde mellem Christian og mig.

- Det hele foregår i Christians tempo, og det er Christian, der bestemmer tempoet. Og med respekt for det vil jeg bare sige, at vi er i tæt kontakt, og det er ham, der bestemmer tempoet, siger landstræneren tirsdag på et pressemøde.

Her udtog Hjulmand sin første landsholdstrup efter EM.

Landstræneren udtog blandt andre Eriksens barndomsven Rasmus Falk, der også kan dække positionen på den offensive midtbane.

Danmark spiller VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel i perioden 1.-7. september.