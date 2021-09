Hjulmand håber på regn til kunstgræsbane i Thorshavn

Derudover har han ikke gjort sig store tanker omkring det i landsholdssammenhæng uvante underlag.

- Jeg tror, at alle fodboldspillere helst vil spille på en rigtig god græsbane, men her er det en kunstgræsbane. Min eneste overvejelse omkring det er, at vi på få dage skal gå fra det ene underlag til det andet.

- Men vi skal nok få bolden til at køre hurtigt rundt, og vi håber på lidt regnvejr, så den bliver godt våd, siger Kasper Hjulmand på et pressemøde fredag aften.

Det pasningssikre underlag giver ikke anledning til taktiske overvejelser.

- Vi griber kampen an som enhver anden, så vi tænker ikke på underlaget. Vi har også en træning på den i dag (fredag, red.) før kampen, siger Hjulmand.

Det er ikke alle spillere, der er lige begejstrede for kunstgræs, og for nogle spillere øger det uvante underlag risikoen for at blive skadet. Men kunstgræsset i sig selv er ikke afgørende for, hvem landstræneren sender i kamp lørdag aften.

- Jeg tror, at alle er klar til at spille, uanset hvilket underlag det er. Men samlet set er der nogle overvejelser i forhold til at spille tre kampe på seks døgn, når man skifter underlag undervejs, siger Hjulmand.

Landstræneren har tidligere haft kunstgræs på sin hjemmebane, da han var træner for FC Nordsjælland. Her rådede han i en periode over Mathias Jensen, som nu er på landsholdet.

Midtbanespilleren foretrækker også at spille på naturgræs.

- Jeg har ikke spillet på kunstgræs, siden jeg skiftede fra FC Nordsjælland for tre år siden, så det glæder jeg mig til at gøre.

- Jeg nyder nu mere at spille på en rigtig god græsbane end en kunstgræsbane, men sådan er vilkårene, og jeg er sikker på, at vi nok skal spille noget god fodbold på kunsten herude, siger han på et pressemøde i Thorshavn.

Opgøret begynder lørdag klokken 20.45 dansk tid.