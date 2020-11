Hjulmand gør klar til analysearbejde efter godkendt start

2020 er ovre for fodboldlandsholdet efter et landsholdsfrit forår og et komprimeret efterårsprogram med otte kampe.

Det siger han efter onsdagens 2-4-nederlag til Belgien, der markerede afslutningen på Nations League-gruppespillet, hvor Danmark sluttede på andenpladsen.

- Jeg har stor respekt for det hold, som jeg har haft i otte kampe. Vi slutter gruppen foran England, og vi har haft et lovende efterår. Jeg tager hatten af for mine spillere, for de har lyttet og gjort alt for at gå i den retning, jeg gerne vil.

- Vi har lært meget i efteråret. Vi har spillet seks kampe i Nations League mod nogle af de bedste. Vi fik has på Island, som ikke er nemme at nedbryde, vi har haft to tætte kampe mod England, og vi har spillet godt mod Belgien også, siger Kasper Hjulmand.

Inkluderer man testkampe ender statistikken med at sige fem sejre, en uafgjort og to nederlag - begge nederlag til verdensetteren Belgien.

Som følge af det i landsholdssammenhæng uvant tætte kampprogram har Hjulmand ikke haft så meget tid på træningsbanen, som han ellers ville have haft.

Coronarelaterede omstændigheder har ved den netop afsluttede landsholdssamling også spoleret flere ellers værdifulde træningspas.

- Det har været to måneder med otte kampe og meget få træninger. Jeg har haft 41 spillere inde bare til den her samling, og jeg har givet 15 spillere debut i efteråret. Det siger lidt om vilkårene, siger Hjulmand.

Landsholdet skal først i aktion igen til marts, når VM-kvalifikationen mod indtil videre ukendte modstandere begynder.

I de kommende måneder skal landstræneren derfor grave sig ned i et stort analysearbejde, men han håber også på, at han får bedre mulighed for at besøge landsholdsspillerne ude i deres klubber i løbet af vinteren.

- Først og fremmest skal jeg lave en masse analyser, så jeg er topforberedt til næste år. Jeg skal analysere grundigt og følge spillernes udvikling.

- Og så skal vi have en coronavaccine så hurtigt så muligt, så jeg kan flyve lidt rundt og se spillere træne og tale med deres trænere. Jeg vil holde kontakten med spillerne, og så skal jeg forberede mig på de mange kampe, vi skal spille næste år, siger Hjulmand.

I 2021 skal Danmark spille ti VM-kvalifikationskampe, to testkampe før EM og mindst tre EM-kampe. Går Danmark hele vejen til EM-finalen, venter der i alt 19 landskampe for Hjulmand og co. næste år.