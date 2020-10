Hjulmand giver Wieghorst stort ansvar på landsholdet

Når Danmarks fodboldlandshold søndag aften møder Island på udebane i Nations League, er det fjerde gang, at Kasper Hjulmand står i spidsen for landsholdet med Morten Wieghorst som assistent.

De komplimenterer hinanden godt, mener Hjulmand. Han har blandt andet givet Wieghorst ansvaret for dødbolde og forsvarsspil.

- Han har store kompetencer inden for de områder, og i de næste mange måneder kommer vi til at have fokus på forsvarspil på de sidste 20 meter af banen, og det er Morten ansvarlig for, siger Hjulmand.

Tidligere landsholdsassistent Jon Dahl Tomasson havde også en karriere på topplan bag sig. For Thomas Delaney er det ikke en bidende nødvendighed, at der er personer i trænerstaben, der - modsat Hjulmand - selv har været professionelle spillere.

- Men det giver en helt anden naturlig respekt, når Morten kommer med råd til at erobre bolde og vinde dueller, eller Ebbe Sand (angrebstræner, red.) fortæller, hvordan man skal afslutte, siger Delaney.

Han er dygtig til at sparre med spillerne og komme med små tips, siger Thomas Delaney, der spiller med samme fightergen som Wieghorst.

- Især os på midtbanen har allerede fået flere gode råd af ham, siger Delaney.

Delaney spillede også under Wieghorst på U21-landsholdet i perioden 2011-2012.

- Som jeg husker hans stil som aktiv, så afspejler den ikke helt, hvordan han er som træner. På U21-landsholdet spillede vi altid pasningsbaseret 4-3-3, og det er jo den ideologi, vi også arbejder med under Hjulmand, siger Delaney.

Morten Wieghorst nikker genkendende til, at han fremstår anderledes som træner end som spiller, selv om værdisættet er det samme. For ham er det en ære at være med omkring landsholdet igen.

Han var tilknyttet landsholdet som spiller i perioden 1994-2004, hvor han opnåede 30 kampe og scorede tre mål.

Under tre forskellige landstrænere oplevede han en særlig kultur på landsholdet, og den findes stadig i dag. Den ånd er nøglen til, at Danmark kan måle sig med de største fodboldnationer, mener Wieghorst.

- Jeg var en spiller, som tit var udtaget, men ikke var sikker på at starte inde hver gang. Alligevel følte jeg en stor stolthed over at være udtaget, og den kultur eksisterer også i dag, kan jeg mærke.

- Alle spillerne er stolte over at kunne repræsentere Danmark, og det skaber en holdånd, som også hjælper os på banen, siger Wieghorst.

Søndagens kamp mod Island begynder klokken 20.45.