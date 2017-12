Hjulmand gemte teenagekomet for at holde på ham

FC Nordsjælland-angriberen Jonathan Amon sørgede søndag for at gøre FC københavns landsholdsback Peter Ankersen godt og grundigt rundtosset.

Amon skulle faktisk have spillet for U19-holdet lørdag, men FCN-træner Kasper Hjulmand lod ham i stedet spille på superligaholdet i Parken, og det var en god idé.

For lidt over to år siden opdagede FCN-assistenttræner Søren Krogh den amerikanske teenager spille en fodboldkamp på Københavns Idrætsefterskole (Kies). Dengang var Krogh lærer på Kies og U19-træner hos FCN.

Krogh ringede straks til Jan Laursen, den nuværende sportschef på klubbens fodboldakademi, for at anbefale spilleren.

- Vi så ham tilfældigt på en idrætsefterskole, hvor han var inviteret over af en kammerat fra USA på et kursus.

- Søren så ham og ringede til Laursen efter fem minutter og sagde, at vi måtte gøre noget. Og så pakkede vi ham væk et stykke tid, fortæller Hjulmand.

Først i april fyldte Amon 18 år, og FCN skyndte sig at skrive en kontrakt frem til sommeren 2020 med talentet.

Inden da sendte FCN Amon på træningsophold på klubbens fodboldakademi i Ghana.

Det skyldes, at FCN i henhold til reglerne først kan skrive kontrakt med spillere uden for EU, når de er myndige.

- Vi har holdt ham lidt hen, fordi han skulle blive 18, før vi kunne gøre noget ved ham. Han har været i klubben i nogle år.

- Vi sendte ham til Ghana i fire måneder, efter at han spillede for vores U19-hold mod Lyngby, hvor han var helt outstanding. Så måtte vi pakke ham væk igen.

- Det gik ikke, at vi fik spillet med ham alt for meget, så folk fik set ham. Så vi har brugt et par år på at træne ham. Derfor har han ikke spillet U17- og U19-kampe før i sommer, forklarer Hjulmand.

FCN-træneren så Amon udfolde sig i en U19-kamp i oktober, og så var der ikke langt til højeste niveau.

- Han skulle lige prøve at træne en måned i træk på et hold. Så brugte vi ham i en U19-kamp mod Randers, hvor vi vandt 10-0, og han scorede tre mål, siger Hjulmand.

Mod FCK tørrede Amon blandt andre Peter Ankersen og lagde bolden til rette for Emiliano Marcondes, som scorede til 2-0.

- Det er bare sådan noget, man elsker at se. En gadespiller som udfordrer, når han har bolden. Det er lige meget, hvem han har foran sig. Jeg tror ikke, han kender modstanderne.

- Han kører bare på, som om det var ude i skolegården. Jeg elsker at se den legende, umiddelbare og lidt uskyldige måde at spille på.

- Han skifter hurtigt retning og kan sætte en mand i en telefonboks uden problemer. Det var afgørende, at vi havde ham med mod FCK, siger Hjulmand.

Han sammenligner Amon med den tidligere FCN-angriber Emre Mor, der hurtigt fik sit gennembrud og skiftede til Borussia Dortmund i sommeren 2016.

- Der er så få spillere, som får det til at boble i mig. Sådan lidt uskolet, udfordrende, legende, ubekymret fodboldspil. Som virkelig gør en forskel.

- Jeg bliver glad, når jeg ser sådan en spiller. Han er uhyggelig, mener Hjulmand.