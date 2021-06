Hjulmand garanterer højere niveau under EM

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand godkender Danmarks indsats i onsdagens 1-1-testkamp mod Tyskland, men han lover også, at de danske spillere mindst har et niveau mere i sig, når EM-slutrunden begynder om halvanden uge.

Det siger han på et pressemøde efter kampen, hvor tyskerne særligt i første halvleg var danskerne overlegne, mens Danmark var langt bedre med i de sidste 45 minutter.

- Der er ting, vi skal have gjort bedre. Vi skal have låst spillet noget bedre i vores pres, vi skal reagere hurtigere i vores genpres, og så skal vi først og fremmest have bedre fat i vores eget spil.

- Men jeg synes også, at der viste sig et billede af, at selv om tyskerne sad på kampen, særligt i første halvleg, så var vi stadigvæk med i den. Som kampen skred frem, så havde det ikke været fuldstændig vanvittigt, hvis vi havde taget den til sidst.

- Det er en god kvalitet at have i et hold, og jeg er stensikker på, at vi kan sætte noget bedre sammen 12. juni (i EM-kampen mod Finland, red.), siger Hjulmand.

Han erkender, at Danmark undervejs spillede for langsomt og havde for mange unødvendige boldtab.

- Vi er opmærksomme på det, og det er noget, som vi skal gøre bedre, men jeg er ikke bekymret, for jeg er ret sikker på, at vi skal nok ramme noget, der er bedre end det her.

- Vi kunne også se på nogle klip i pausen, at der ikke skulle så meget til. Med et par hurtige afleveringer ville der komme meget plads, og det var vores mål et godt eksempel på, siger Kasper Hjulmand

Danmark kom bagud bare to minutter inde i anden halvleg, men fik udlignet midtvejs i halvlegen, da Yussuf Poulsen omsatte Christian Eriksens flotte frispilning.

Selv om der ikke var point på spil, er landstræneren meget glad for, at hans mandskab lykkedes med at komme fra kampen uden et nederlag.

- Jeg tager det med, at vi genkendte et af holdets dna'er: Vi er ikke til at slippe af med.

- Specielt i første halvleg fik vi ikke fat nok i spillet og kom til at lide, men vi var svære at slippe af med, og det holdt os inde i kampen, siger Hjulmand.

Søndag venter EM-generalprøven mod Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.